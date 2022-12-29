112學年度學科能力測驗(以下簡稱 112學測)訂於112年1月13日至1月15日舉行，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情(以下簡稱 COVID-19)，大考中心參照歷次考試防疫措施以及各次防疫專家諮詢會議討論，規劃了許多防疫作法，除考生需全程戴口罩、一般生不開放親友陪考外，確診(輕症、無症狀)、快篩陽性考生也提供其他試場進行考程，以確保所有考生的權益。

受到疫情的影響，大考中心表示，除考試前提出免戴口罩申請經審查通過者外，所有考生皆須配戴口罩進入考(分)區應試。比照112英聽，請考生自備口罩，應試時應全程配戴口罩，並配合於監試人員查驗身分時暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌，查驗後須立即戴好。如遇有口罩髒污或因突發狀況需更換口罩時，各考(分)區仍備有適當數量口罩提供考生替換使用。考生進入考(分)區時，須出示應試有效證件正本及本會寄送之個人專用入場識別證，未攜帶入場識別證之考生，可至考(分)區指定地點由試務人員協助確認身分後補發。

大考中心指出，本次考試不開放親友陪考，將由集報單位及考(分)區學校分別組成考生服務隊協助考生；身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可申請1 位親友陪考。所有陪考人員或集報單位考生服務隊，均須配合防疫措施，包含疫苗施打規定等。所有試場內都設置臨時置物區提供考生置放隨身物品，試場亦開放考生節間休息與中午用餐。此外，考試期間將不開冷氣，教室門保持關閉但開啟教室內四個角落之氣窗各5至10公分，以維持試場適度通風。另外，考前及每日試畢後進行考(分)區清潔消毒作業；考(分)區各大樓提供手部清潔液等用品，以供考生及試務人員使用。

另外，關於確診考生的應試安排，大考中心表示將與112英聽相同，經指揮中心與教育部同意輕症與無症狀確診考生外出應試。試場安排將於20縣市另設立居護考(分)區，與一般考生有所區隔；使用教室作為居護試場之考生人數至多為20人，考生間距維持約2公尺。另有關中症/症確診考生，援例不得應試，另從招生管道進行補救。大考中心也將會建立「 COVID-19自主填報專區」，並呼籲考生請務必主動填報、告知，以保障所有人的安全。

大考中心最後提醒，本次考試所有一般考(分)區考場學校於112年 1月 12日 (四)下午 2時至 4時開放考生查看試場。無論考生實際應考日程，若要查看試場，皆請於 1月 12日 (四 )下午規定時間內前往考場學校查看，並於試場外查看座位安排 ，但不能進入試場內。