獨家的喔熊主題，希望在疫情期間帶來療癒感。（郭元益提供）

喔熊牛軋餅乾，外型活潑可愛，單盒180元。（吳奕萱攝）

設計師詹朴為郭元益打造新制服。（吳奕萱攝）

無懼疫情，百年老店郭元益今在台北市永康街開出「郭元益Ｘ喔熊伴手禮主題概念店」，是品牌在北市的第5間門市，全台目前共24家門市。

「喔熊」是觀光局為了推展觀光，以台灣黑熊為主角，設計了超

萌角色「台灣喔熊」，擔當台灣觀光局超級任務組組長，郭元益與觀光局攜手，之前推出喔熊月餅、喔熊餅乾都相當熱銷，其中喔熊月餅更曾創下上市3周熱銷上萬盒紀錄。

郭元益第五代傳人郭建偉表示，該店籌備約3個月，不巧碰到疫情影響，縱使現在並無國外觀光客，但趁勢佈局也準備好下一步，企業送禮和喜餅部分仍有很大需求，期望在疫情期間仍超前佈署。

其中主題店首賣的「喔熊牛軋餅乾」，添加來自台南的新鮮青海苔與蔬菜，夾入堅果及新鮮奶油製成，加上活潑鮮明的餅乾與外盒設計，期望療癒收禮者的心。

而針對不便外出選購的消費者，郭元益除了網路商城提供訂購，也推出小額試吃服務，郭元益喜餅與拉法頌喜餅試吃組300元、誕生小禮試吃組180元，讓民眾方便在家試吃。