迪奧精萃再生玫瑰微導精露75ml，1萬2600元。（迪奧提供）

迪奧微導珍珠按摩壓勺，3200元。（迪奧提供）

DERM iNSTITUTE青春煉金超亮眼精華15ml，8800元。（DERM iNSTITUTE提供）

DERM iNSTITUTE青春能量儀，5900元。（DERM iNSTITUTE提供）

肌膚之鑰創生 · 極致乳霜40ml，4萬500元。（肌膚之鑰提供）

頂級保養搶攻奢華市場，業者分享，頂級市場保養成長率，去年因疫情買氣留在台灣，業績有雙位數字成長，今年疫情雖不明朗，但頂級市場需求卻不斷攀升，也讓業者競相推出奢華新品，加碼發表保養儀器，讓頂級客群在家也能奢華保養。

迪奧推出精萃再生玫瑰微導精露升級容量版，並搭配發表「迪奧微導珍珠按摩壓勺」加乘護膚，微導珍珠按摩壓勺設計上以金色玫瑰花瓣造型登場，採用雙面按摩設計，一面精密鑲嵌「21 顆陶瓷微導珍珠」，可細微按摩肌膚，另一面為「涼感鋅合金」設計，可完美貼合臉部曲線，涼感舒緩，使用上，迪奧建議，可以先用手撐開紋路，再搭配儀器使用，媲美按摩師的手法，在家也可以自己來。

頂級保養DERM iNSTITUTE眼周保養向來是品牌熱銷常勝軍，品牌研究室針對眼周保養精益求精，再推出青春煉金超亮眼精華配方再升級，搭配青春能量儀使用，不只是保養更有感，也能帶來家居保養的儀式感。

肌膚之鑰則發表創生 · 極致乳霜，極致黑霜添加獨家SYNACTIF ROSE極致玫瑰，宜人的香氣為肌膚帶來嶄新的奢華體驗。