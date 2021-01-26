搶寒假春節餐飲商機，台北老爺酒店宣布館內餐廳推出新菜，其中「Le Cafe」自助餐廳推出南洋美饌吃到飽，「中山」日本廳推出單人日本和牛套餐，粵菜餐廳「明宮」則推出頂級港台養生食補薈萃，即日起至3月31日食家饕客不出國亦可以吃遍亞洲美食。

台北老爺酒店「Le Cafe」主廚林繼集結清淡爽口且使用大量香草、蔬菜的越式佳餚; 酸、辣、鹹、甜並重的泰國美饌；還有以酸、辣見稱的緬甸料理，推出一系列口感層次豐富、各有特色的菜式。菜色除農曆新年期間外，每日午、晚餐時段不定期更新並輪替供應。自助午餐成人平日1,020元、假日1,200元起；自助晚餐成人平日1,120元、假日1,200元起。週一至週五下午茶時段更加碼推出兩人同行只要1,150元優惠。以上價格皆須外加10%原價服務費。

「日本和牛」一向是高檔、美味牛肉代名詞，肉質鮮甜柔軟，油花分布均勻，是老饕們不能抗拒的舌尖享受。迎接金牛年，台北老爺酒店中山日本料理藍文彬主廚，嚴選日本和牛，推出精緻個人套餐，每套3,600元+10%。豐富菜色包含「炙燒和牛」、「和牛串揚佐蘿蔓沙拉」、「和牛朴葉燒」、「和牛三星蔥陶鍋」、「和牛握壽司」等極致美味外，還有和食沙拉、季節生魚片、握壽司、明蝦真丈清湯與季節水果，最後再以暖心熱茶搭配日式紅豆餅為滿足的一餐劃下完美句點。 粵式老火靚湯，最講究獨到火侯與原汁原味。台北老爺明宮中餐廳粵籍主廚劉華增，將其精湛粵式美饌技藝，結合來台多年所累積的料理心得，嚴選頂級食材，為大家推出溫和滋補的養生美饌，包含豐富膠質、奶白香濃的「雞粥燉花膠」、料多味美又含福祿壽美意的「老爺佛跳牆」、清香回甘又養血益肝腎的「何首烏燉土雞湯」、台灣人最愛的「古早味薑母鴨」，及養顏美容聖品「棗皇燉桃膠」5道新品，單點每份280至1,380元起。

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