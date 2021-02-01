鍋物料理無疑是驅寒的暖系美食之王，從傳統多人共鍋至精緻單人火鍋，在湯頭口味、主餐食材各有千秋，星級飯店餐廳新推出的豪華鍋物，讓今年冬季的低溫不再那麼難過。

板橋凱撒大飯店卡拉拉餐廳現正推出的「北海道昆布湯」，以昆布的鮮加上洋蔥、蘋果，再以特選荷蘭奶油番茄、歐洲水蜜桃番茄及南非白玉番茄增加湯頭香甜，熬煮3小時，濾過雜質的澄黃湯頭順口回甘，另鍋料還提供3款特色蕃茄（芝麻、檸檬、甜蜜蜜蕃茄），肉片海鮮下鍋無需蘸醬。鍋料肉品有美國頂級無骨牛小排、頂級霜降牛肉、西班牙伊比利黑豬肉及紐西蘭小羔羊，還有龍虎石斑等海鮮盆及26種單品可供點選。

海鮮盆共6種時令海鮮—龍虎石班、野生鯛魚片、大草蝦、透抽、鮮蚵、蛤蜊。（黃采薇攝）

（左）「蒜香蛤蜊湯」湯頭帶有蛤蜊鮮甜及蒜香味。（黃采薇攝）

除了現有的「北海道昆布湯」外，農曆年後將祭出2款全新特製湯底，「蒜香蛤蜊湯」選用雲林台灣乾蒜球與文蛤加入清酒拌炒，以昆布高湯慢熬出鮮甜湯頭；每日限量的「義式番茄湯」則以高溫烘烤牛番茄加入炒透的洋蔥，熬煮4小時後撒入羅勒烘托香氣，最適合搭配海鮮食材。個人獨享鍋物於平日晚餐及假日午晚餐時供應，每份680元起，另升級至精選超值套餐、每份759元。

華國但馬屋「帝國壽喜海鮮涮」。（台北華國大飯店提供）

華國但馬屋「UMAMI正海鮮盆」。（台北華國大飯店提供）

「華國但馬屋」推出限定店獨家湯頭—福左本家湯，湯品融合泰式冬蔭功與椰奶的酸香溫潤，適合海鮮烹煮。新推出的帝國壽喜海鮮涮，可以雙人享用頂級A5黑毛和牛壽喜燒、和牛三盛，搭配以本家湯燉煮內含現流鮮魚、廣島牡蠣、澎湖花枝等海鮮盆，主食可選和牛丼飯或和牛烏龍麵，每位2500元。

另有「UMAMI正海鮮盆」雙人套餐，亦可選擇舒康雞腿肉或是雲林快樂豬五花，每位1300元。平日超值「個人小和美」可選1人本家湯，來回涮食A5黑毛和牛與美國Prime等級安格斯雪花牛肉，每位僅900元。

(中時 )