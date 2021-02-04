旗下擁有TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排的北軒餐飲集團，因應宅經濟發展蓬勃，對此大動作拓展零售版圖，首波由TGI FRIDAYS攜手統一超開發2款獨家新品，搶攻上看460億元的冷凍食品市場，目標零售商品今年營收上看1.5億元、跳增達2倍。

北軒餐飲集團2014年接手TGI FRIDAYS台灣經營，目前全台共15家店，其中台北6家、桃園4家，平均客單價約600～700元。2016年11月再接手Texas Roadhouse德州鮮切牛排台灣經營，目前全台共4家店，平均客單價約900元。

北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁李宏智表示，去年雖遭逢新冠肺炎疫情逆風，但隨著下半年內需消費市場回溫，配合加強促銷及常客行銷、德州鮮切牛排新展1店，使集團整體營收仍有成長，其中TGI FRIDAYS業績持平前年。

展望今年，考量疫情發展仍不穩定，TGI FRIDAYS暫無展店計畫，將透過菜色推陳出新，力拚同店營收（SSSG）成長3％。同時，順應冷凍商品等宅經濟消費趨勢成型，規畫透過拓增零售商品、擴大館外銷售管道方式，增添集團營運成長動能。

北軒餐飲集團2017年將TGI FRIDAYS人氣菜色「美式炭烤豬肋排」商品化，於好市多Costco上架銷售，年銷量維持10～15％成長，貢獻約5千萬元業績。看準近年冷凍即食料理成為消費趨勢，集團決議擴增商品品項，加大力道拓展零售版圖。

北軒餐飲集團鎖定指標性零售通路，首波由TGI FRIDAYS攜手7-ELEVEN統一超進軍超商通路，共同開發美式BBQ烤雞翅及雞柳條2款獨家新品，即日起上架銷售，預期可帶動今年零售商品業績達1.5億元、跳增達2倍。

北軒餐飲集團表示，未來除將持續規畫更多經典美式餐點於統一超獨家推出、與零售通路夥伴保持密切合作，未來亦會積極擴展集團下擁有及代理品牌的零售商品開發，作為帶動集團營運成長的重點方向之一。

(時報資訊)