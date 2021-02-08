永慶房產集團2020年旗下永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產在北台灣加盟區的績效讓人驚艷！在深度聯賣、數位工具升級和實價登錄房價透明的助攻下，2020年北台灣總成交金額達730億，店總業績突破32億，年成長率皆超過3成；聯賣業績也超過9億元，帶動單店平均業績站上2,300萬元。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，涵蓋台北、新北、基隆和宜蘭的北台灣加盟區，原本就是房市一級戰區，隨著消費者對數位工具查找服務越來越依賴，也偏好跟有全國知名度、且形象良好的房仲品牌合作，而永慶加盟三品牌的品牌力、科技力和聯賣力，能協助加盟店滿足客戶的需求、加快成交速度，業績當然越來越好，帶動區域營業店數突破200店，市佔直逼4成。

此外，永慶加盟總部持續創新系統工具，加上合作共好的「聯賣制度」，進而推升加盟店的績效；並透過「聯賣區長訓練營」、「房仲經營管理師培訓班」等課程，分享成功經營的關鍵，做加盟夥伴最佳的後盾！

值得一提的是，永慶加盟三品牌在北台灣加盟區的高店數市佔和年年倍增的績效，近三年已吸引超過60店創業加盟。其中績效最好的品牌之一，是來自知名上市房仲品牌的加盟夥伴！2020年他們創下單店平均業績逼近3,000萬元，與友店的聯賣業績高達1,000萬元，聯賣率高達30%，交出亮眼成績單。

品牌力提升認同度 事半功倍衝出高績效

繼2019年以9,000萬店業績拿下「全國店總業績-冠軍」，有巢氏房屋林口捷運站前加盟店2020年再接再厲，以超過11,000萬元的業績，連續2年拿下「全國店總業績-冠軍」獎盃。

當初在挑選加盟品牌時，在林建宏、黃耀輝店東和黎力銘店長深知想在房仲品牌林立的林口突圍，必須選擇專業形象符合市場期待的加盟品牌，而「社區專家第一品牌」的有巢氏房屋是最佳選擇。

第二個成功關鍵是「匯聚各方好手」！除了2位店長曾任職信義房屋外，旗下還聚集了來自台灣房屋、住商不動產、中信房屋、東森房屋等各界優秀人才。搭配上永慶提供的深度聯賣、《i行動》系統平台結合《行動智能經紀人APP》等工具，讓經紀人如虎添翼，年年推升最高紀錄。

而有巢氏房屋台北松山三民加盟店在葉鈴鈴店東帶領下，加盟才7年時間，卻已經拿下4座冠軍、1座亞軍、1座季軍，成為獲獎常勝軍。值得一提的是，他們已經連續2年、從全台300多間有巢氏房屋加盟店中脫穎而出，拿下「全國經營菁英獎」的殊榮。而且，店裡夥伴超過4成獲頒個人獎項。

「房仲是一輩子的事業，要深耕在地才能和客戶、夥伴走得長遠。」入行超過30年的葉鈴鈴十分知道「在地深耕經營」的重要性，所以她選擇加盟有巢氏房屋。葉鈴鈴笑說，當時只有有巢氏房屋的加盟總部讓我驚豔！因為我感受到加盟總部是真心協助店東賺錢。

有巢氏房屋林口捷運站前加盟店夥伴開心慶賀，以超過1.1億元的業績，獲頒「全國店總業績-冠軍」。(圖/永慶房產集團提供)

在張宜羚店東帶領下，有巢氏房屋民生敦北加盟店以5,200萬元的店業績獲頒「店總業績卓越獎」。(圖/永慶房產集團提供)

集團資源挹注 助攻加盟店業績倍數成長

而永慶加盟三品牌的系統資源，也讓有巢氏房屋民生敦北加盟店超有感。當年在信義房屋「張宜之店長」是傳奇人物（現已改名張宜羚），從祕書一路晉升到店長、區主管，拿下1992年個人業績冠軍，並7度帶領門市拿下「店業績年度總冠軍」。現在她是有巢氏房屋民生敦北加盟店的店東，2020年以5,200萬店業績獲頒「店總業績卓越獎」，連續兩年成為北區之冠。

在房仲業資歷超過30年的張宜羚，深知好系統和數位工具的重要性，十分鼓勵同仁善用集團推出的各項數位工具和服務，如透過地圖與實景可以了解生活圈與物件內部的《實境找房》，就獲得她的大力讚賞。

而永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店蔡慧芳店東和林緯信店長夫妻檔，為了兼顧工作和陪伴孩子成長，2019年6月份選擇離開知名上市房仲品牌走上創業之路。當老闆之後，蔡慧芳夫妻一致決議要「聰明工作．健康生活」，同仁可以彈性決定工作時段，但每天上班時間就是8小時。

蔡慧芳笑說，有集團資源助攻，兼顧準時下班和業績達標完全做得到。像《永慶房仲網》平均每個月帶來80個新客戶詢問待售房屋的資料。而整合系統平台和聯賣的APP，也讓經紀人只要智慧手機在手，走到哪、服務到哪。也因為蔡慧芳夫妻以身作則，帶動永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店高效率工作，以5,600萬元店業績拿下「2020年經營績效獎」。

在葉鈴鈴帶人帶心的領導風格下，有巢氏房屋台北松山三民加盟店不僅獲頒「全國經營菁英獎」，店裡夥伴超過4成獲得個人獎。(圖/永慶房產集團提供)

蔡慧芳夫妻檔以身作則，永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店每天工作8小時，卻仍以5600萬元業績獲頒「2020年經營績效獎」。(圖/永慶房產集團提供)

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(中時新聞網)