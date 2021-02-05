「孩子是文化傳承的平台。」有鑑於桃園客家文化館客群年齡較長，為拓展場館使用率，市府客家局決定攻進孩童市場，斥資830餘萬規畫設計「親子探索館」，於室內打造共讀、益智區，並在互動式遊戲區融入客語對話區，引導孩子大方說客語，加深族群認同，目前工程已進入尾聲，預計農曆年後能正式開館。

客家文化館座落於龍潭區，2008年初開放，館內以客家文學及客家音樂為推廣核心，設有文學館、音樂館及賴碧霞紀念專區等場館，長年來吸引不少觀光客登門探訪，卻因缺乏地方連結，導致當地住戶鮮少前往，場館新鮮度也令地方直搖頭。

為拓展客文館的使用度，客家代理局長戴興達表示，他將客群對準「社區親子」，將去年「小客人狂歡節」活動作為發想養分，預計打造如傳統市集、餐廳等情境，藉由扮家家酒的方式，誘使孩子勇敢講出鄉土語言，營造符合親子的客語友善環境。

戴興達表示，新設的親子探索館共有2樓，總坪數為125坪，1樓供0至6歲的小小孩遊玩，除有基本的學步前區，也規畫多重情境舞台、客家服飾換裝區。2樓則給6歲以上的大孩子遊玩，設有親子共讀與益智桌遊區，激發創造力，場館預計農曆年前完工，力拼年後開館。

龍潭親子建設推廣聯盟理事長黃琬瑄表示，媽媽們雖期待場館開幕，同時也擔心客語友善環境只停留在硬體設備，卻無配套支持孩子「真正」開口說客語，建議客家局能透過系列活動、志工協助慢慢引導，結合地方客語共學資源，落實深耕在地的精神，而非只是作作樣子。

(中時 )