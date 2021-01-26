中山日本料理主廚嚴選日本和牛推出個人套餐，包含炙燒和牛、和牛串揚佐蘿蔓沙拉、和牛朴葉燒、和牛三星蔥陶鍋、和牛握壽司等美饌。（台北老爺酒店提供）

明宮中餐廳粵籍主廚嚴選頂級食材推出養生美饌，包含「棗皇燉桃膠」等5道新品。（台北老爺酒店提供）

冬季天冷正是食慾大開、啖美食的時節，雖然無法飛出國旅行，還是能在國內飯店嘗遍各國美饌，慰藉自己的胃。台北老爺推出「日本和牛割烹」、「東南亞食肆」以及「海味山珍」為主題，即日起至3月底前往飯店用餐，來趟舌尖上的異國之旅。

豐富佳餚包含Le Café咖啡廳提供南洋美饌吃到飽，Le Café林繼正主廚集結清淡爽口且使用大量香草、蔬菜的越式佳餚；酸、辣、鹹、甜並重的泰國美饌；還有以酸、辣見稱的緬甸料理，讓賓客一次滿足，除農曆新年期間外，每日午、晚餐時段不定期更新並輪替供應，自助午餐成人平日1020元＋10％、假日1200元＋10％；自助晚餐成人平日1120元＋10％、假日1200元＋10％。周一至周五下午茶時段更加碼推出2人同行優惠價1150元＋10％。

中山日本廳推出單人日本和牛套餐，主廚藍文彬嚴選日本和牛，推出精緻個人套餐，每套3600元＋10％。豐富菜色包含炙燒和牛、和牛串揚佐蘿蔓沙拉、和牛朴葉燒、和牛三星蔥陶鍋、和牛握壽司等極致美味外，還有和食沙拉、季節生魚片、握壽司、明蝦真丈清湯與季節水果，再以暖心熱茶搭配日式紅豆餅為完美收尾。

還有明宮廳的頂級港台養生食補薈萃，粵式老火靚湯最講究獨到火侯與原汁原味。明宮中餐廳粵籍主廚劉華增，將粵式美饌技藝，結合來台多年所累積的料理心得，嚴選食材，為大家推出溫和滋補的養生美饌，包含豐富膠質、奶白香濃的「雞粥燉花膠」，料多味美又含福祿壽美意的「老爺佛跳牆」，清香回甘又養血益肝腎的「何首烏燉土雞湯」，台灣人最愛的「古早味薑母鴨」，及養顏聖品「棗皇燉桃膠」5道新品，單點每份280至1380元起。

(中時 )