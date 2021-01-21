炎亞綸睽違三年的新專輯《摩登原始人》正式問市，創作靈感源自他觀察時事、追劇、愛情觀、周遭親友故事的心得，不僅曲子跳脫以往抒情情歌的模式，融入GRUNGE街頭曲風，仔細聆聽歌詞，也讓人玩味再三，展現他自我突破的企圖心。

炎亞綸關心時事，透過新專輯《摩登原始人》以唱歌的方式抒發己見，佩戴泰格豪雅（TAG Heuer）Monaco計時碼表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）

炎亞綸感慨地說，過去他在臉書數度抒發自見，遭到網友誤解，甚至是毒舌攻擊，讓他反思科技網路的發達，理應讓人們溝通更暢通，但事實正好相反，反倒造成更多的誤解和對立，「這也是這張專輯名稱《摩登原始人》所要闡述的意義，我們生活在摩登的高科技時代，但霸凌、歧視無所不在，其實還是很原始！」

在專輯中，炎亞綸最喜歡《聊寧》（Talk in Silence）這首曲子，也最能代表他的心聲，在這鍵盤可以霸凌的年代，多說一句話都能形成聲音的污染，反倒是安靜聆聽，單純交換彼此的心跳和呼吸，才是世上最美的溝通，「所以我才決定不再多說，改用唱的！」

炎亞綸寵粉出了名，與粉絲的溝通互動也是多傾聽、多鼓勵，日前在台北松菸舉辦新專輯簽唱會，炎亞綸逐一聆聽粉絲分享近況，粉絲因面臨課業、事業瓶頸或感情問題大吐苦水，炎亞綸也樂於扮演心理諮商「張老師」為粉絲加油打氣，為了不讓粉絲失望，炎亞綸從下午一直待到八點，讓眾粉絲滿意了才結束簽唱會。本周日（24日）下午炎亞綸《摩登原始人》簽唱會將在高雄夢時代登場，歡迎粉絲參加。

炎亞綸新專輯融入GRUNGE曲風，整體造型也做了新的改變，佩戴泰格豪雅160周年Montreal限量表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）

炎亞綸為宣傳專輯進棚拍攝泰格豪雅（TAG Heuer）時尚專題，佩戴兩款經典表款入鏡，一是Monaco計時碼表，日前在富藝斯拍賣會（Phillips）上一只Steve McQueen在電影《極速狂飆》中佩戴的同款表以6600萬台幣落槌，炎亞綸一聽到自己佩戴的表有此身價，忍不住驚呼，隨及笑道：「我的專輯花了不少錢，希望也有這樣的身價！」，另一款則是泰格豪雅160周年Montreal限量表，是有紀念價值的限量款，同樣也廣受藏家的喜愛。

炎亞綸新專輯融入GRUNGE曲風，整體造型也做了新的改變，佩戴泰格豪雅160周年Montreal限量表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）

泰格豪雅Carrera Heuer 02 160周年限量表，19萬5200元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer 02自動計時腕表160週年Montreal限量版，22萬2100元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Monaco H02 自動計時腕表，22萬2100元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Autavia青銅紅色自動腕表，12萬6200元。（TAG Heuer提供）