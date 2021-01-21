炎亞綸睽違三年的新專輯《摩登原始人》正式問市，創作靈感源自他觀察時事、追劇、愛情觀、周遭親友故事的心得，不僅曲子跳脫以往抒情情歌的模式，融入GRUNGE街頭曲風，仔細聆聽歌詞，也讓人玩味再三，展現他自我突破的企圖心。

炎亞綸關心時事，透過新專輯《摩登原始人》以唱歌的方式抒發己見，佩戴泰格豪雅（TAG Heuer）Monaco計時碼表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）
炎亞綸關心時事，透過新專輯《摩登原始人》以唱歌的方式抒發己見，佩戴泰格豪雅（TAG Heuer）Monaco計時碼表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）

炎亞綸感慨地說，過去他在臉書數度抒發自見，遭到網友誤解，甚至是毒舌攻擊，讓他反思科技網路的發達，理應讓人們溝通更暢通，但事實正好相反，反倒造成更多的誤解和對立，「這也是這張專輯名稱《摩登原始人》所要闡述的意義，我們生活在摩登的高科技時代，但霸凌、歧視無所不在，其實還是很原始！」

在專輯中，炎亞綸最喜歡《聊寧》（Talk in Silence）這首曲子，也最能代表他的心聲，在這鍵盤可以霸凌的年代，多說一句話都能形成聲音的污染，反倒是安靜聆聽，單純交換彼此的心跳和呼吸，才是世上最美的溝通，「所以我才決定不再多說，改用唱的！」

炎亞綸寵粉出了名，與粉絲的溝通互動也是多傾聽、多鼓勵，日前在台北松菸舉辦新專輯簽唱會，炎亞綸逐一聆聽粉絲分享近況，粉絲因面臨課業、事業瓶頸或感情問題大吐苦水，炎亞綸也樂於扮演心理諮商「張老師」為粉絲加油打氣，為了不讓粉絲失望，炎亞綸從下午一直待到八點，讓眾粉絲滿意了才結束簽唱會。本周日（24日）下午炎亞綸《摩登原始人》簽唱會將在高雄夢時代登場，歡迎粉絲參加。

炎亞綸新專輯融入GRUNGE曲風，整體造型也做了新的改變，佩戴泰格豪雅160周年Montreal限量表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）
炎亞綸新專輯融入GRUNGE曲風，整體造型也做了新的改變，佩戴泰格豪雅160周年Montreal限量表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）

炎亞綸為宣傳專輯進棚拍攝泰格豪雅（TAG Heuer）時尚專題，佩戴兩款經典表款入鏡，一是Monaco計時碼表，日前在富藝斯拍賣會（Phillips）上一只Steve McQueen在電影《極速狂飆》中佩戴的同款表以6600萬台幣落槌，炎亞綸一聽到自己佩戴的表有此身價，忍不住驚呼，隨及笑道：「我的專輯花了不少錢，希望也有這樣的身價！」，另一款則是泰格豪雅160周年Montreal限量表，是有紀念價值的限量款，同樣也廣受藏家的喜愛。

炎亞綸新專輯融入GRUNGE曲風，整體造型也做了新的改變，佩戴泰格豪雅160周年Montreal限量表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）
炎亞綸新專輯融入GRUNGE曲風，整體造型也做了新的改變，佩戴泰格豪雅160周年Montreal限量表22萬2100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）
泰格豪雅Carrera Heuer 02 160周年限量表，19萬5200元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02 160周年限量表，19萬5200元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02自動計時腕表160週年Montreal限量版，22萬2100元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02自動計時腕表160週年Montreal限量版，22萬2100元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Monaco H02 自動計時腕表，22萬2100元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Monaco H02 自動計時腕表，22萬2100元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Autavia青銅紅色自動腕表，12萬6200元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Autavia青銅紅色自動腕表，12萬6200元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Aquaracer Bamford 聯名限量腕表，12萬7900元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Aquaracer Bamford 聯名限量腕表，12萬7900元。（TAG Heuer提供）
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