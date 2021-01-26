旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK今（26）日宣布完成2億美元的E輪融資。此輪融資係由泛亞太區投資公司Aspex Management 思柏投資領投，除了新投資者外，KLOOK既有投資者包括：日本軟體銀行願景基金、紅杉資本、經緯創投、TCV等也共同參與此輪融資。

面對完成2億美元的E輪融資，KLOOK財務長莊尚源分享，接受哪些投資方的投資、還有融資金額，KLOOK方面也都會審慎考慮。舉日本軟體銀行願景基金為例，藉由雙方的合作，也成功協助KLOOK拓展日本市場，接入了當地的PayPay電子支付服務。因此接受融資除了獲得更多運營上所需的資金外，也包含了戰略性的思考。

KLOOK財務長莊尚源（左）與KLOOK台灣資深市場行銷總經林耀民。（黃慧雯攝）

KLOOK現階段融資結果。（黃慧雯攝）

面對今日傳出KLOOK是中資公司的新聞，今日KLOOK台灣資深市場行銷總經林耀民也迅速回應。首先他指出KLOOK總部位於香港，主要的資金來自美國與日本。KLOOK網站使用雅馬遜AWS服務，伺服器則是位在新加坡，全球各地也都有工程團隊。林耀明回應，針對中資的指控，很遺憾他們使用了錯誤的訊息來加以論斷。

接著回到E輪融資的焦點上。2020年為因應疫情對業務的衝擊，KLOOK重新調整核心策略，主要聚焦於「旅遊體驗預訂流程的數位化」以及「新業務領域的拓展（如：酒店宅度假、租車等）」。經過調整後，在一些疫情控制得當的主要市場，如：新加坡、香港與台灣，已可看見消費者對於當地旅遊體驗的需求提升，隨著使用者開始探索國內旅遊的體驗，市場預訂數甚至已經逼近疫情前的水準。

KLOOK執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）分享KLOOK過往一年的觀察：「僅管2020年極具挑戰，我們還是展現深耕旅遊產業的決心，化危機為轉機，保持團隊的機動性並持續創新。過往一年，消費者壓抑著出國旅行、探索世界的渴望，在目前跨國旅行仍不可行的情況下，消費者轉往國內找尋新且獨特的體驗。」2020年Klook轉型為深耕當地市場宅度假、交通服務、美食團購等預訂服務，為疫情後有望復甦的旅遊需求做好準備，能迎接未來的跨國旅遊潮。林照圍認為，新一輪資金將讓KLOOK在國內旅行與跨國旅行逐漸復甦的階段，化被動為主動。

思柏投資創始人兼CIO李浩基（Hermes Li）表示：「無庸置疑，旅遊業在這波疫情中受到巨大的衝擊，儘管遭遇逆風，KLOOK仍展現彈性與適應力。我們相信在後疫情時代，消費者轉往線上預訂旅遊體驗的行為將會加速，而KLOOK將自身定位重塑為一站式旅遊體驗預訂平台並提供跨區域的服務，會讓KLOOK在後疫情的數位轉型浪潮中佔據主要的位置並得以獲利。」

雖然現在仍處於邊境封鎖的階段，KLOOK已觀察到在部分市場的供應商渴望數位化其業務。在疫情高峰時，KLOOK卻上架比2019年同期多150%的活動。KLOOK台灣資深市場行銷總經林耀民分享，KLOOK與不少市場在地的平台合作，包含Grab、還有台灣國泰世華點數平台，都與KLOOK平台串接，換句話說，供應商在KLOOK上架的商品不僅可接觸到KLOOK用戶，還能觸及更多合作平台的使用者。

自創立自今，KLOOK平台的供應商已累積超過1萬、旅遊服務與商品數超過10萬，涉及了全球400個以上目的地。平台上累積有10萬則以上原創旅遊內容（包含遊記、影片、照片等），每月平台用戶平均訪問量超過3千萬，累積至今共留下超過6千萬筆真實評論，平均用戶評價達到4.7(5為滿分)。平台也已支援14種語言，以及41種貨幣。全球員工數量約有1300人，整體成績亮眼。

時至今日，KLOOK的SaaS解決方案已為全球2,500多個供應商提供了數百萬個預訂。透過擴增系統工具，可讓更多供應商輕鬆建立線上店面，並獲取後端系統支援，包括票務系統、分銷、庫存管理、行銷等，即使是在倍感挑戰的一年中也能加速轉型與發展業務。而隨著新一輪資金投入，KLOOK將加速開發和推出SaaS解決方案，降低當今供應商所面臨的挑戰，讓每個供應商都能藉此建構、管理並拓展自身業務。

對此，KLOOK財務長莊尚源進一步分享，KLOOK將會在先前的所打造的基礎上強化服務，例如在台已跟部分客運業者串接車票預訂系統，但是目前還有未合作的客運業者，可持續努力；此外消費者目前透過平台預定客運票券，也需要現場換票才能上車，未來有望朝向不用換票、可直接掃描QR Code就可以上車，或者在客運車上裝設可讀取票券的機台來優化服務體驗等。

另外，在與供應商對談的過程中KLOOK也將針對所發現的供應商痛點提供服務，例如2020年國內旅遊活動中，水上活動相當熱門，但是卻經常受到天候影響而無法順利提供服務，引來使用者負面評價。所以提供水上活動的業者在即時庫存管理上需要進一步優化，就是KLOOK可提供的服務，讓業者能因應天氣或其他因素，即時決定是否持續提供預定活動，提升整體體驗品質。

莊尚源也指出，2019年KLOOK與台北101觀景台合作，協助線上銷售觀景台票券，是雙方合作的一個成功案例。透過KLOOK平台多語言的支援，還有已串接多種支付與貨幣支付方式的基礎，讓台北101觀景台更輕鬆能接觸到來自多國的旅客，線上銷售銷售表現明顯提升。這個案例也成功推廣到其他國家，成為吸引不少業者願意投入數位轉型或與KLOOK合作的契機。

面對KLOOK完成E輪融資，KLOOK營運長暨聯合創辦人王志豪 (Eric Gnock Fah)補充表示將會著手重塑旅遊體驗市場，以迎接下一波數位轉型。莊尚源指出，新世代消費者的需求與過往不同，更偏向使用行動裝置與數位服務，KLOOK平台更容易觸及這類消費者，事實上與傳統旅遊業者來說擅長服務的團體客戶來說，市場並未重疊，雙方更傾向共同合作來、互補來擴大旅遊市場。

2020下半年，KLOOK推出一系列工具，包括：(1)接觸者追蹤系統（Contact Tracing System）：這可謂是「實名指」的數位板服務。目前此免費系統已應用在菲律賓當地的景點中，可以在需要時快速進行識別和追蹤。未來也會視不同市場的需求將此系統進行推廣。(2)景點強化工具（Attractions Plus）：專為景點和大型機構所設計，應用此工具可讓消費者輕鬆在單個App中一鍵獲取所需內容，包括即時等待時間、周遭美食、推薦行程等。(3)Klook Live!：互動式的行動直播功能，用戶可以透過具娛樂和互動的即時影像內容，近距離體驗供應商的商品，推出以來初期轉換率平均提升4倍。

接下來幾個月的時間內，KLOOK財務長莊尚源他也將更進一步台灣電子支付服務市場，了解KLOOK串接相關服務的可能性。此外也有機會與銀行業者洽談，了解點數互換，以及探索銀行信用卡點數如何兌換KLOOK商品的可能性。

(科技)