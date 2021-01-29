苗栗縣政府文觀局將於2月1日至3月7日，舉辦2021春遊苗栗活動，邀請全國民眾來苗栗走春。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文觀局將於2月1日至3月7日，舉辦2021春遊苗栗活動，邀集縣內逾140家業者推出優惠，另舉辦抽獎活動，促進春遊觀光。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文觀局將於2月1日至3月7日，舉辦2021春遊苗栗活動，今年邀請藝人楊子儀當代言人，民眾出示今年度活動標章，即可獲得優惠。（巫靜婷攝）

2021春遊苗栗代言人楊子儀分享

2021台灣燈會停辦，打亂桃竹竹苗4縣市原訂的觀光行銷計畫，但苗栗的農村田園印象，反而成了疫情以來國旅爆發的加分項目，苗栗縣春節訂房近乎額滿，但一日遊行程仍須加強，文觀局將於2月1日至3月7日辦理2021春遊苗栗方案，邀集縣內逾140家業者推出優惠，另舉辦抽獎活動，促進春遊觀光。

台灣燈會因疫情宣布停辦，文觀局局長林彥甫指出，桃竹竹苗為共同旅遊圈，燈會籌備期間，4縣市觀光主管已開始研商配合的行銷方案，燈會宣布停辦對苗栗縣的觀光多少有影響，尤其是訂不到住宿的民眾只能一日遊，可能擔心疫情減少出遊興致。

疫情期間越親近大自然的遊程越受歡迎，苗栗低度開發、農村田園印象大加分，不僅露營區正夯，大湖、南庄、三義路線的春節訂房率也大客滿，縣府趁勝追擊29日宣布推出「2021春遊苗栗電子文宣」加強行銷。

縣長徐耀昌指出，電子文宣內彙整春節期間旅客所需的旅遊資訊，包括建議遊程、賞花及採果、美食認證餐廳、旅館民宿、特色伴手禮優惠等，並詳列年節期間苗栗交通疏導方式，遊客只須用手機掃描QR Code連結，就可以輕鬆的將「食、宿、遊、購、行」各項優惠訊息帶著走。

林彥甫表示，遊客於活動期間前往貼有「2021春遊苗栗」特約商家貼紙的商店消費，並以任何形式出示今年度活動標章圖示，即可獲得產品折扣、特別贈品及免費門票等各種優惠。活動期間依「苗栗玩透透」粉絲專頁指示按讚分享貼文，並上傳與特約商家貼紙合照的照片，就有機會抽中免費體驗券，獎品總價值超過10萬元。

配合交通部觀光局規畫的「2021自行車旅遊主題年」，苗栗縣於新春期間更推出「春遊苗栗YouBike騎出好運」抽好禮活動，獎項超過100多件，只要在活動期間完成1次「借／還車」流程，且騎乘超過30分鐘，並扣款成功，即可參加抽獎。

另外，為了提供更友善的旅行方式，縣府特別與業者合作推出的「苗栗觀光巴士」，一人即可成行，可至uptogo、Klook、易遊網、KKday、可樂、寶獅、東南及鳳凰等各大旅遊平台線上訂購。

(中時 )