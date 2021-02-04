濱海沙崙站旁的輕軌列車交會的經典畫面。（新北捷運公司提供／葉德正新北傳真）

春節假期將至，淡海輕軌結合輕軌香氛發行了「犇向幸福紅包組」6日起在輕軌紅樹林站及漁人碼頭一次購買2張一日交通聯票即可獲得，限量300組，兌完為止。

不少民眾春節期間會到淡水走春，新北捷運公司總經理吳國濟表示，疫情升溫，為讓乘客都能安心且安全的搭乘淡海輕軌，全線列車及站體自去年底即展開嚴密防疫措施，連假期間綠山線與藍海線維持12至15分鐘一班車，營運班距將視人潮機動調整，必要時增加班次，減少車廂內旅客人數，民眾可以安心搭乘。

這次推出的「犇向幸福紅包組」，不但有象徵喜氣的紅色設計，更有呼應藍海線的藍色設計款紅包，一組內含5紅1藍共6個紅包袋。

新北捷運公司表示，淡海輕軌去年底創全國軌道之先，與國內知名香氛品牌合作，推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，結合淡水的紅樹林、海藻、野百合等多款在地元素，以淡水一天之內不同時段的海洋面貌為靈感，創作出「晨露」、「夕顏」、「藍夜」3款香氛。

此次配合春節推出的「犇向幸福紅包組」即加入了「晨露」的香氛，6日起在輕軌紅樹林站及漁人碼頭一次購買2張一日交通聯票即可獲得，限量300組，兌完為止。

吳國濟表示，本次限量發行的輕軌香紅包組，由德國IF設計大獎設計師以象徵牛年的「犇」及吉祥字「福」與輕軌列車結合，也特別挑選了喜氣的大紅色與慶賀藍海線通車的深藍色進行設計，祝福前來搭乘淡海輕軌的乘客，在即將來到的牛年，一起擺脫疫情，「犇向幸福」。

捷運公司指出，淡海輕軌位處城郊地區，站體候車空間通風良好，V03淡金鄧公站周邊有長達3公里的滬尾櫻花大道，近日正逢花期；V09濱海沙崙站旁的輕軌列車交會的經典畫面，另還有V28台北海洋大學站旁的公司田溪自行車道及異國風十足的漁人碼頭港區等，觀光資源相當豐富，民眾如欲查詢輕軌相關訊息請關注「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團，或至KKday網站查詢更多淡水一日遊程套票。

(中時 )