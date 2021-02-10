台東縣政府今年春節首度將返鄉專車納入台鐵購票系統銷售，鄉親不再受限於時間及地點領票，首班6178返鄉專車9日自樹林發車回台東，縣長饒慶鈴特別在池上站上車，發送紅包袋及紅藜肉燥泡麵給搭乘首班專車的縣民，祝大家吉祥如意過個好年。

台東縣政府過去14年來辦理春節返鄉專車，皆由縣府編列預算先行向台鐵包車，鄉親必須親至車站取票，今年春節首度將返鄉專車納入台鐵購票系統，民眾不再受限於時間及地點領票，提供更便利服務。

首班6178返鄉專車9日晚間18：22分由樹林站發車，縣長饒慶鈴特別在9日晚上10點到池上站陪鄉親搭乘，她說，縣府準備的限量紅包袋，過去都由隨車人員發送，今年特變方式，由池上站開始陪搭，也較有充裕時間向鄉親問候。

搭乘首班返鄉專車陳小姐說，到了池上站看到「神祕嘉賓」縣長上車陪同一起搭乘返鄉，非常驚訝與興奮，整身的疲勞及睡意頓時消失。

縣府交通及觀光發展處指出，春節期間，台鐵提供樹林到台東3列車次返鄉專車（2月9日18：22太魯閣6178車次、2月10日08：06普悠瑪6174車次、13：08普悠瑪6176車次）；春節後的返工專車東到樹林3列車次（2月15日12：33普悠瑪6177車次、2月16日12：33普悠瑪6177車次、13：32普悠瑪6179車次）。

此外，春節連假首日，台東南迴線未見壅塞的車潮，大武分局表示，今年春節連續假提前在小年夜開始放，返鄉時間充裕，許多返鄉旅客昨天傍晚已經啟程返鄉，預估大年初一出現旅遊人潮時，車流會變多。

(中時 )