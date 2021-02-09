台中市議員李天生9日表示，由中央到地方各級政治人物紛紛製作發送紅包，祝福民眾牛年行大運。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕今年的市長紅包，鑲嵌十元硬幣，意味「十全十美」、「十分好運」，祝福大家富貴滿貫、福氣滿盈。（盧金足攝）

受新冠肺炎疫情影響，春節很慶祝活動取消，但政治人物春節發紅包仍然很搶手，台中市議員李天生9日表示，由中央到地方各級政治人物紛製作發送紅包多數紅包都附上「壹圓」硬幣，象徵財運亨通，市長盧秀燕紅包為「10元硬幣」。市府表示，市長紅包「10元硬幣」象徵十全十美，十分好運。

李天生說，蔡英文總統、副總統賴清德聯名紅包，「牛轉乾坤」的草書文字，加上牛隻的圖畫，展現牛年氣勢，兼具賀卡功能；行政院長蘇貞昌的紅包不忘宣導好政績，列舉「民主耀國際」、「拚台股新高」、「經濟冠東亞」、「攬台商破兆」、「阻武漢肺炎」、「守住非洲豬瘟」等6項施政績效。

交通部長林佳龍的紅包，採用內外雙重、卡通造型的方式表達賀年心意，以「迎春樂行」為主軸。

台中市長盧秀燕的紅包為牛隻造型，並有「金牛旺財」、「新年快樂」的賀詞。

市府指出，今年市長小紅包「犇向幸福」4字由地方稅務局副局長葉國居所提，燙金字體氣勢豪放，祝福民眾「好運犇放、財運犇騰」；紅包造型由市府與東海大學產學合作設計，以喜氣紅色為底，設計成圓滾滾的金牛造型，模樣福氣討喜；打開卡片後可看見「金牛旺財、新年快樂」燙金市長祝賀詞，鑲嵌十元硬幣，意味「十全十美」、「十分好運」，祝福大家富貴滿貫、福氣滿盈。

李天生表示，受到疫情影響，政治人物並不會當場發送紅包，都是將紅包送給宮廟、社區負責人處理，以往民眾大排長龍領取紅包的熱鬧場景，今年將不復再見，民眾領紅包要注意保持安全的社交距離，注意防疫。

(中時 )