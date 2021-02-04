想在農曆新年連假來趟划算旅遊的民眾有好康可搶了，易遊網將春節國旅和訂房的倒數餘位昨（3日）起至9日祭出「年前閃一波」限時7天快閃優惠，力拚年前最後一波買氣，如初三至初五熱門時段搭乘環島之星至花東旅遊更有最高現省1000元的晚鳥優惠；易遊網表示，以開賣首日訂房銷售來看，較本土案例爆發以來，整體銷售成長超過50%，訂購春節住房更高達5倍成長。

下周來臨的農曆新年連假多達7天，疫情升溫之下，讓旅客安心出遊為旅行社首要考量，易遊網除了加強出遊防疫措施，也鼓勵旅客分散旅行或安排飯店展開宅度假，並釋出春節期間熱門景區的限量保留房給民眾最後搶訂的機會。以觀光列車「環島之星」來說，行程上皆以安排戶外景點為主，避免前往人潮擁擠或難以保持社交距離的地方，並為旅客勤噴酒精消毒、測量體溫，列車也在每日進行全面消毒，頭墊巾同樣每日清洗更換。

花蓮遠雄悅來大飯店。（易遊網提供）

易遊網環島之星的春節指定商品，倒數餘位祭出每人再減500元優惠，像是環島之星˙花蓮太魯閣+海洋公園+花東縱谷 慢遊2天，可入住「遠雄悅來大飯店」、「理想大地渡假飯店」、「秧悅美地度假飯店」或「美侖大飯店」，折扣後每人含稅7490元起。

豐富遊指定商品則是在大年初三至初五出發，可享每人現減1000元之晚鳥優惠，包含有環島之星˙台東鸞山阿凡達秘境+龍田單車3天、環島之星台東東海岸+布農部落+太麻里豐富3天、環島之星˙花蓮太魯閣+海洋公園+縱谷兆豐農場 豐富3天等，折扣後最低每人含稅1萬2500元起。（上述晚鳥優惠至2月5日止，玩花東保證有房有位，最後席位售完為止。）

訂房也在春節檔期推出優惠，離清境農場最近的「南投清境國民賓館」，每晚含稅3550元起，附贈2客早餐外，還送青青草原、小瑞士花園的門票；台北「S Hotel」更獨家推出買雙人午餐送免費住1晚，且春節、例假日通通不加價，含稅每房僅只要3099元起，2月5日前下訂，再加碼免費升等豪華房；位於逢甲商圈的設計旅店「GOGO回行旅逢甲館」，則有小年夜入住每晚含稅僅1786元起之優惠價。

在星級飯店裡享受宅渡假吃好住好，也是疫情時代的熱門玩法，易遊網眾多飯店1泊2食方案都釋出最後春節保留房，包含緊鄰太平洋海岸、擁美麗海景的花蓮「遠雄悅來大飯店」，小年夜入住，1泊2食每房含稅6600元起；能飽覽日月潭湖光水色的南投「日月潭大飯店」，湖景房1泊2食每房含稅8888元起；以香草芳香為主題的5星酒店花蓮「秧悦美地度假酒店」，結合香草特色餐點與當地新鮮直送食材料理，1泊2食每晚含稅9835元起；坐擁墾丁絕美山海景觀的頂級飯店「華泰瑞苑」，1泊2食每房含稅1萬7000元起。

大年初三至初五搭乘環島之星往花東旅遊都有晚鳥優惠；圖為花蓮太魯閣峽谷景致。（易遊網提供）

如果想再更省，易遊網還有限時新春訂房折扣碼，單筆最高可再現折800元，只要在易遊網APP訂房，輸入【mou138】單筆消費滿1300元折138元、【mou250】滿2600折250、【mou500】滿6400折500；若刷花旗信用卡則更優惠，輸入【mou350】單筆消費滿2600元折350元、【mou800】滿6400折800，折扣碼限時領取至2月20日止，可訂購入住日為9月30日前。若是APP首購用戶，輸入【app400】也可享消費滿2500元折抵400元之優惠。

*春節期間易遊網環島之星全面加強防疫措施，以維護所有旅客的健康安全：

環島之星列車每日進行全面消毒，頭墊巾亦每日清洗更換。

體溫雙重測量:旅客進入台鐵站內以及上車前，皆會測量體溫。

南投日月潭大飯店。（易遊網提供）

車上全程需配戴口罩，並提供消毒備品供旅客使用。

車上冷熱飲皆會提供杯蓋，餐食備有外帶提袋可帶下車。

如有用餐飲水需求，需於原座位食用，食用完需立即戴上口罩。

花蓮秧悦美地度假酒店。（易遊網提供）

行中的餐食安排，提供套餐或請餐廳協助分食，並使用免洗餐具。

行程安排以戶外景點為主，避免前往人潮擁擠或難以保持社交距離的場所。

地接用車同樣謹守每日消毒、體溫測量、全程配戴口罩等防疫措施。

(中時 )