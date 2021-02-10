金山警分局春節連續連假期間將實施「總量管制措施」，敬請用路人配合總量管制措施。（金山警分局提供）

新北市野柳地質公園的女王頭、野柳海洋世界的海生館及表演、龜吼野柳漁港的美食，是春節適合帶全家大小走春的好選擇，野柳風景區路幅不大、停車空間有限，金山警分局春節連續連假期間將實施「總量管制措施」，敬請用路人配合總量管制措施。

金山警分局分別於「港東路與港西路口」管制往野柳風景區、「臺2線石角路口」管制往龜吼漁港，管制期間除公車、公務車、機車外，其他車輛彈性禁止進入行車建議動線。

野柳風景區建議由台2線玉田路口（翡翠灣）右轉行駛山區道路至野柳，如野柳風景區停車位滿場時，可於山區道路路肩停放車輛再步行5至10分鐘前往地質公園和海洋世界。

金山警分局提醒，龜吼野柳地區路幅小，應避免道路上排隊停等進停車場，影響大眾運輸工具及接駁車輛行駛，反而造成其他用路人塞車，警方已加派警力交通疏導，還是需要大家配合交通措施及動線，共同維護行車順暢及安全。

(中時 )