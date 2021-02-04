中華郵政4日推出「寶島風情郵票-高雄市」，限量72萬套。（柯宗緯攝）

中華郵政4日推出「寶島風情郵票-高雄市」，限量72萬套。（柯宗緯攝）

中華郵政4日推出「寶島風情郵票-高雄市」，限量72萬套。（柯宗緯攝）

中華郵政公司為宣揚台灣之美，4日特別發行「寶島風情」系列郵票，今年首度以高雄著名景點衛武營國家藝術文化中心、高雄捷運光之穹頂、愛河之心、高雄港為主題，推出一套4枚郵票，限量72萬套，其中4萬套供客製化收藏。

中華郵政董事長吳宏謀指出，郵票是國家的名片，透過郵票發行可以讓一個國家、一座城市、一段時空的珍貴記憶或發展軌跡呈現，也因此各國都有很多愛好集郵人士。

吳宏謀表示，這次發行高雄款郵票，將高雄20年來發展告訴市民、國人，高雄過去是灰濛濛的工業城市、文化沙漠，但經過多年努力轉型，成為美麗、友善的觀光城市，也是國家門戶港灣城市，擁有多元產業的創意城市，近日高雄還入選紐約時報2021年「全球最愛城市」之一。

吳宏謀透露，只能挑選4枚郵票印製，相當傷腦筋，其實高雄還有澄清湖等著名景點無法納進來，希望未來有機會再發行。他表示，這次總共發行72萬套，其中4萬套提供客製化服務，能夠再加入照片與郵票互相搭配收藏。

高市觀光局長周玲妏直說，期待未來高雄有更多套票可以產生，而睽違20年，高雄成功爭取到台灣燈會，屆時有衛武營、亞洲新灣區雙燈區，相信疫情解封後，可望迎來第一批國際觀光客造訪港都。

高雄郵局指出，「寶島風情郵票—高雄市」郵票共4枚，面額有6元、15元不等。為配合新郵發行，特別製作限量版集郵手札禮盒作為購買集郵商品，今也在衛武營設置臨時郵局，吸引集郵迷搶購。

(中時 )