全聯挺菜農！近期因氣候良好，使得高麗菜生長快速、菜價大跌，且受到疫情影響，國內餐廳需求減少，低迷狀況令農民苦不堪言。全聯身為本土企業，為農民打氣，今（9日）起至11日推出限量優惠，高麗菜1顆39元，限量10萬顆，讓全民一起力挺，多吃蔬果。

(中時 )