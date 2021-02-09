全聯挺高麗菜農 限量10萬顆每顆優惠39元 11:052021/02/09 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯挺菜農！近期因氣候良好，使得高麗菜生長快速、菜價大跌，且受到疫情影響，國內餐廳需求減少，低迷狀況令農民苦不堪言。（全聯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全聯挺菜農！近期因氣候良好，使得高麗菜生長快速、菜價大跌，且受到疫情影響，國內餐廳需求減少，低迷狀況令農民苦不堪言。全聯身為本土企業，為農民打氣，今（9日）起至11日推出限量優惠，高麗菜1顆39元，限量10萬顆，讓全民一起力挺，多吃蔬果。 建商投資新選項 華友聯砸40億 高雄蓋五星飯店 基金平台祭優惠 手續費殺很大 (中時 ) #全聯 #10萬 #優惠 #高麗菜 #農民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫家電網購夯 福星高罩與眾不同 04:102021/02/09 時尚消費 玉山卡過年購物優惠多 04:102021/02/09 產業特刊 核心業務穩健成長 陽信銀 1月稅前淨利4億 04:102021/02/09 金融．稅務 康和證券投資總監廖繼弘：外資回補 資金派對續熱 04:102021/02/09 產業特刊 超巿福袋最低200元 百萬名車開回家 04:102021/02/09 時尚消費 看好國泰重劃區 地主搶蓋商場 04:102021/02/09 地方新聞 取得20萬劑AZ疫苗 最快3月10萬醫護先施打 04:102021/02/09 財經要聞 交易員收到LINE就下單 檢追背信 04:102021/02/09 社會新聞 年後開工日 800組午茶免費送 04:102021/02/09 時尚消費 方正格線上的黑白魅力 職業圍棋棋士 07:002021/02/09 生活 《電腦設備》研華攜手Momenta 發起AIoT生態基金 08:012021/02/09 財經 生活熱門新聞 春節連假「先雨後穩 」 這兩天千萬別出門 - 生活 寶可夢阿伯實際手機數量曝光 每月話費驚人 - 生活 案925遭爆未戴口罩台南廠區趴趴走 黃偉哲回應了 - 生活 一個月連8起規模5地震 氣象局：不排除是大地震前震 - 生活 春節疏運明起跑 7天連假國道交管懶人包 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。