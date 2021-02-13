把大筆錢從銀行提領出來後，保存千萬要小心，否則一有狀況發生將欲哭無淚。大陸河南一名母親因兒子要結婚，為了把喜事辦得風風光光，因此把畢生積蓄都提領出來，不料一個沒留神，錢幾乎燒成灰，讓她相當懊悔。

根據陸媒《河南民生頻道》報導，河南南陽一名孫姓男子日前與未婚妻剛訂婚，他的母親為了讓接下來的婚禮能夠辦得風光，因此從銀行把自己一生積蓄都領出來，大約8萬多元（約新台幣34.7萬元）。回家後，由於天氣寒冷，孫男母親便坐在烤爐旁數錢，途中碰到友人來訪，隨手就把錢丟著。

未料回來後，孫男母親發現家裡黑煙滾滾，衝過去看驚覺大部分錢早已變成灰，趕緊到銀行詢問。對此銀行表示，按照破損人民幣，面積是四分之三包含四分之三以上，可以按照全額兌換；大於二分之一含二分之一以上，小於四分之三，是按半額兌換；低於二分之一的不予兌換。

最後在專業技術人員的清點下，孫男母親拿回1.7萬多元（約新台幣7.3萬元）。孫男表示，母親非常懊悔，氣到都不吃飯，整天都在哭，雖救回來的金額不到原始金額的一半，但也算是不幸中的大幸了。

(中時新聞網)