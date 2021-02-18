羅志祥（小豬）去年4月被周揚青毀滅式分手，演藝事業及形象跌至谷底，沉寂10個月後，日前曾透露今年會出新專輯，而這段時間他仍持續在社群網路發聲，近日就透露在2個半月裡胖了12公斤，曝光目前真實體重。

日前農曆新年期間，羅志祥曬出回家吃媽媽煮的團圓飯，表示每年除夕最期待的就是媽媽做的家常菜，感性說：「以前有人問我，你每年都吃ㄧ樣的不會膩嗎？我說不會，吃了快40年永遠不膩，因為這是媽媽的味道、幸福的味道、家的味道」。

羅志祥過年回家吃媽媽煮的團圓飯。（圖／翻攝自臉書）

羅志祥2個半月胖了12公斤，宣布要開始減肥。（圖／翻攝自IG）

而18日他在IG限時動態發文，「故意亂吃亂喝，兩個半月胖了12公斤，現在82公斤，今天開始減肥，GO！」看來已打算為了復出積極做準備。

另外，羅志祥去年4月爆發分手風波，和他鬧僵20年的經紀人孫德榮，曾發聲明為羅志祥求情，兩人似乎也因此化解心結，日前孫德榮曬出兩人聚會影片，更發文：「很開心大兒子重回我身邊」，羅志祥也稱：「誤會解開了，我現在跟孫總是Bro（兄弟）」，另外界好奇兩人之後是否會合作。

羅志祥去年被踢爆渣男行徑後，工作全取消，在2020年快結束前，他心生感觸寫下：「2020經歷過悲傷挫折，難過失落，又或者是快樂喜悅，在年末倒數中都將成為過去了，這一年當中的每一天，都在經歷著很多不同的事情，開始發現有時候人會在不知不覺中，活成了自己討厭的樣子」，並稱不需要逃避，應該真實面對自我。

(中時新聞網)