大學學測明天放榜，花蓮高中7名學生，藉由希望入學、特殊選才及國際奧林匹亞競賽推薦等管道錄取國內頂尖大學，其中準台大生有5名，清大、交大各1名，是花中歷年來學測放榜前最佳成績。

花中教務主任李運生表示，國際奧林匹亞競賽是全國數理資訊學科難度最高、競爭最激烈的競賽，花中這次難得有4名學生榮獲國手及選訓營優秀選手，保送台大後捨棄熱門的工程學系，而是選擇自己的喜好，李逸寬錄取物理系、姚博宸與吳柏慶是大氣科學系，李章令則是生命科學系。

李運生說，另名準台大生羅章祥因家裡務農，藉由希望入學管道錄取台大農業化學系，而吳庭安跟陳柏勳分別利用特殊選才錄取交通大學資訊工程學系及清大理工類不分學系。

姚博宸說，自己從小熱愛飛機，曾到桃園、香港國際機場觀察紀錄飛機起降，盼能透過大氣科學，在航空領域上奉獻心力，求學期間常常和吳柏慶沉浸在地球科學領域，能一起錄取台大大氣科學系，十分開心。

李逸寬則以成為物理學家為目標，因熱愛物理且喜於分享，在校內成立讀書會，將學習心得與經驗分享給花中、花女學弟妹。羅章祥出身務農家庭，就讀普通班，求學期間沒有補習，認真、積極運用學校資源，學業成績一直保持在全校前2％，本次透過希望入學上台大，希望能將農業化學相關知識學以致用，協助家裡的農務。

陳柏熏在高中期間，參加多項數理競賽與科學展覽，成績優異，不過還沒想好要選讀哪個學系，因此先進入清大理工類不分學系學習。錄取交大資工系的吳庭安，熱愛程式設計，高中就能設計出許多艱澀的程式作品，多次參加東區與全國資訊競賽也獲得優異成績，未來希望能成為一名程式設計工程師。

花中校長楊鵬耀說，學測還沒放榜，花中就已有7名學生透過不同管道錄取頂尖大學，也代表學生的學習潛力與資質不比都會地區學生遜色，期望這些學生未來能在大學求學階段大放異彩，朝自己的夢想前進。

(中時 )