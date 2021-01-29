中央疾病管制署為期慎重，再指派駐金人員登船檢疫之一。（李金生攝）

中央疾病管制署為期慎重，再指派駐金人員登船檢疫。（李金生攝）

中央疾病管制署為期慎重，再指派駐金人員登船檢疫。結果7名船員均未發現異狀，縣港務處已允許進行正常卸貨作業。（李金生攝）

金門料羅港第一線的岸巡人員穿著防疫裝備，全員嚴陣以待。（李金生攝）

登船檢疫結果未發現異狀，船員也鬆了一口氣，開心比「讚!」。（李金生攝）

金門縣港務處長何佩舉說明處理過程，強調「防疫第一」不能鬆懈!（李金生攝）

高雄籍億薪輪1名印尼籍船員在大陸平潭曾經新冠病毒檢測疑似呈弱陽性，後來3次採檢結果均呈陰性，今（29）日隨船靠泊金門料羅港，中央疾病管制署為期慎重，再指派駐金人員登船檢疫，結果7名船員均未發現異狀，縣港務處已允許進行正常卸貨作業。

金門縣港務處上午接獲交通部航港局中航中心通知，掌握我方金祥富國際船務代理公司「億薪輪」於1月27日赴大陸平潭，船上有5名台籍船員、2名印尼籍船員。其中，1名印尼籍船員經陸方核酸檢測疑似呈弱陽性。後來再經陸方福州疾控中心、平潭協和醫院和平潭CDC核酸檢測，結果均呈「陰性」，另福州疾控中心也將第1次採檢的檢體，再做第3次檢驗，結果也是陰性。

陸方海關在昨（28）日晚上解除監控，允許億薪輪駛離平潭港，今天清晨抵達金門料羅碼頭錨地等待進港。縣港務處下令暫泊於料羅港外錨區，並於上午邀集CIQS、縣府觀光處、衛生局及船公司召開專案會議。下午即由中央疾管署駐金人員登船檢疫，確認7名船員均無異狀後，允許進行正常卸貨作業。

縣港務處長何佩舉指出，船東在專案會議中說明該名印尼籍船員是於去年12月31日由桃園入境，搭乘防疫計程車從桃園至高雄防疫旅館，至今年1月15日檢疫期滿，經高醫16日核酸檢測結果呈陰性，當天下午與船公司老闆搭乘同班客機到金門，由船公司派車接駁直接入住公司位於小西門的宿舍，3餐均由公司專人遞送，上船前均未外出。

1月20日，該印尼籍船員在料羅港上船，1月21日執行第1航次往廈門港，1月25日及1月26日執行第2、3航次泉州港，均未進行核酸檢測，只執行體溫量測。 1月27日執行第4航次往平潭港，才在海關接受例行性抽樣「核酸檢測」採檢，檢體送平潭協和醫院檢驗結果疑似弱陽性，但後來3次檢驗均呈陰性，讓同船人員都鬆了一口氣。

(中時 )