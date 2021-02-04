日前確診的日本境外移入男子案913，在日本及入境台灣後前後共採檢10次，最後一次疑似因佯稱自己有症狀，才被確診新冠肺炎。外界好奇，這名男子堅持採檢10次用意為何？引起正反兩派網友戰翻，有網友肯定他認真防疫、守護台灣；但也有網友揭露，根本就是因為台灣人的劣根性。

有網友周一（2／1）在《Dcard》發文表示，案913在日本確診到治癒，一共篩檢7次，入境台灣後為了保護自己和親友，不但主動告知症狀，隔離跟自主管理都住防疫旅館，避免接觸他人，加上入境台灣後又篩檢3次，前後總共驗了10次，認為應該感謝像案913這樣，為了自己也為別人著想的人，一起守護台灣。

不過貼文一出引起其他網友戰翻，有網友分享自己的經驗指出，之前採檢時被插鼻子真的很痛，差點崩潰痛哭，質疑案913之所以會願意驗那麼多次，感覺就是心虛，不然沒事不會一直驗。

還有網友直指，說穿了就是不想自己花錢，所以裝病騙免費檢測，痛批他如果不要回國，就不會成為案913，那才真的該感謝他；如今他回國就算了，還疑似為了騙篩檢，宣稱自己有類似症狀，令人傻眼。網友曝這根本就是台灣人的劣根性，「怕得病、怕傳染給家人」、「每一、兩天就檢驗一次的效益是？」、「病毒不可怕，可怕的是無知」。

案913的本國籍男子，入境台灣前已採檢7次，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該案1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，但個案疑似為了能再被檢驗，佯稱有症狀，結果最後一次檢驗出現陽性，前後共採檢10次，關於該案是否說謊，目前已由地方衛生局介入調查，後續將會依法處理。

此外，莊人祥表示，男子第一次採檢的Ct值是36，2月1日進行血清檢測，IGM為陰性、IGG為陽性，屬於較早以前的感染，另外PCR陽性，Ct值為30，這部分今天上午還會採檢，確認PCR的CT值有沒有下降或上升，預計明天說明結果。

案913疫調無症狀 指揮中心：疑為採檢謊稱有症狀

(中時新聞網)