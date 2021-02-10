為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）變種病毒，韓國當局今天宣布，24日起將擴大要求所有自海外入境者須繳交PCR核酸檢測陰性證明。

韓國當局自1月8日起就要求所有自海外入境的外籍旅客必須繳交PCR檢測報告，今天公布新規定，將適用對象擴大至所有韓國籍旅客也必須繳交。

截至9日為止，韓國境內已確認有80起感染COVID-19變種病毒案例，其中58人為韓籍、22人為外籍人士。除在入境或隔離期間確診的66人外，其餘14例為社區感染案例。

韓聯社報導，民眾除須在入境韓國前繳交PCR檢測報告外，當局也要求所有入境者在入境後一天內以及解除隔離前，分別再各接受一次採檢。

此外，由於先前在忠清北道、全羅北道地區發生來自日本的豁免隔離者確診並造成社區感染，當局決定自15日起要求豁免隔離者入境後須在臨時生活中心接受採檢，入境後5到7天內繳交PCR檢測報告。

(中央社)