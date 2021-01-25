疫情讓書展停辦，不少出版社尋求解決之道，決定自辦書展。國外劇團無法來台演出，同樣找了變通之道，原定3月來台的阿姆斯特丹劇團，現無法來台，改以劇場直播方式，讓台灣觀眾坐在台灣的劇院，同步欣賞在荷蘭現場的表演。

為配合台灣一般觀眾習慣的演出時段晚間7點半，阿姆斯特丹劇團特別在荷蘭時間中午12點半演出，演出劇目為希臘悲劇《米蒂亞》，由導演西蒙．史東重新詮釋，結合美國在90年代，一名醫生經歷痛苦婚姻後，放火燒房子，燒掉自己孩子的真實事件，和原始希臘悲劇裡，為了愛人不得而不惜殺掉自己子女的米蒂亞公主，有類似的處境。

此外，原定要來台的里斯本國立劇院，同樣因疫情不能來，將提供作品《最後的提詞人》的預錄影片，在劇院播映，供觀眾欣賞。

過去英國國家劇院也曾以現場即時錄影方式，轉播給不同地區的觀眾欣賞，順應時差，有部分國家的觀眾，可直接欣賞現場轉播，部分國家則是欣賞即時錄製好的影像。然而，在疫情間，這樣的作法，或許會越來越普遍，

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，疫情年代，演出與溝通的方式，都必須改變，「在劇院看直播，是因應不得已的狀態，同時是試著做另外一種表演形式的機會。」

(中時 )