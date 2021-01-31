主播出任務|世界岳來岳盧

美國總統拜登上台後，中美台關係如何發展，台北論壇基金會董事長蘇起預估，兩岸「大打可能性不大」，但有可能「小打」。國際事務專家賴岳謙分析認為，大陸不會小打，一打就是大打，不過大陸不會輕易動手，除非台灣宣布獨立、法理獨立，才會動手。若萬一發生小打，美國也不敢介入，只能勸和。

蘇起在「拜登就職新風雲」論壇中預測，拜登上台後，台灣會面臨3種可能性：兩岸談起來、兩岸談不起來、被美中決定命運。若美中都談不起來，兩岸的軍事衝突，比較可能出現「小打」，而非「大打」。「小打」，就是教訓式的，可能是飛機、軍艦的小型對峙，美國會來不及救，台灣會有很大震撼。不過，兩岸「小打」的機率，隨著拜登上任，已大幅下降。

賴岳謙在中天《主播出任務-世界岳來岳盧》節目中卻認為，大陸不會小打，一打就是大打。不過，大陸不會輕易動手，但如果台灣宣布獨立、法理獨立，分裂國家法一旦被觸及，絕對會動手。為什麼不太可能小打，就是因為小打沒有意思，以大陸的準備，要打就大打，一次解決，重點是誰開那一槍。

若大陸小打，美國總統拜登會如何因應？賴岳謙指出，美國不敢介入，也只能勸和說「可不可以不要打」、「拜託你們不要打」。美國嘴巴講的介入都是假的，美國要怎樣把大量兵源從美國本土運到台灣登陸，在靠港登陸時，就會被全部殲滅。

(中時新聞網)