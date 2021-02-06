連日好天氣即將結束，下周一（8日）起受東北季風增強影響，北部、東北部降雨機率增加；小年夜（10日）當天鋒面通過，雨勢加大，局部地區甚至不排除有「挾帶春雷的大雨」。

好天氣只剩下明天一天！根據預報，周日天氣穩定，各地多雲到晴，早晚雖偏涼，但白天高溫上看24至29度，晴朗舒適。民眾若想趁年前來個大掃除、洗床組，星期天絕對最適合不過。

下周一起受東北季風影響，桃園以北、東北部、東部降雨機率大增，局部地區有大雨；小年夜當天鋒面通過，挾帶較旺盛對流，全台各地雨勢轉大；除夕（11日）起雨勢趨緩，但東北季風又來了，北台灣持續濕冷。

小年夜當天的降雨，目前看起來「急且兇」，氣象專家一致認為，這道鋒面對流旺盛，不只下雨，「可能連雷都打個不停」。由於小年夜是年假首日，若有計劃開車返鄉的民眾，最好留意一下天氣、路況。

明天各地低溫：台南以北、東北部14至16度，高屏、花東地區稍微好一些，約17、18度。預估春節期間，前半段的天氣較不穩定，後半段開始轉佳，不過天氣上仍偏冷或涼，供民眾參考。

(中時新聞網)