今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

今（11日）是除夕，來看看天氣如何？受鋒面及東北季風影響，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，清晨氣象局針對氣象局針對新北、基隆、宜蘭、台東、連江發布大雨特報，另也針對19縣市發布強風特報，外出請注意。

今日各地低溫約15到18度，白天中部以北及東半部高溫約21至25度，南部可達27度左右。

今日上午鋒面接近及影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

下午鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部地區及金門、澎湖為短暫雨後多雲；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

根據環保署空氣品質預報資訊顯示，今天上午鋒面接近及影響，各地有短暫陣雨或雷雨洗除污染物，空氣品質好轉，下午鋒面通過及東北季風增強，擴散條件佳，各地空氣品質多為良好至普通等級。

初一（12日）至初五（16日）台灣持續受東北季風影響，迎風面的北部、東半部仍然會有局部性降雨，但並非下不停，若水氣減少，降雨也會緩和；中南部大致上是多雲的天氣。

(中時新聞網)