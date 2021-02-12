24歲大陸女星林允（Jelly Lin）以周星馳電影《美人魚》走紅，外貌清純搭配上169cm高挑身材，讓她一出道就拿下女主角「珊珊」一角，晉升星女郎行列，還傳是周星馳最寵愛的星女郎，沒想到12日凌晨卻突然宣布「我和顏人中談戀愛了」，儘管隨後就刪文，還是掀起熱烈討論。

林允凌晨3點多在微博發文，透露自己正在和台灣歌手顏人中談戀愛，立刻丟下震撼彈，對此，林允工作室也立刻澄清，她是因為和朋友玩真心話大冒險，發文是輸掉遊戲的懲罰，且為避免貼文造成太大影響，在第一時間就刪除貼文，但還是遭截圖在網路不斷發酵。

聲明內也向大眾道歉，很抱歉對大家造成誤會和困擾，也已經對林允進行嚴肅教育，保證她不會在過年期間再玩真心話大冒險，事實上，林允的情史豐富，過去曾傳出和馮紹峰、宋威龍等男神交往，也曾和香港藝人宋銘德在一起，可以說是桃花不斷。

顏人中參加選秀節目《超級偶像》打開知名度。（圖/翻攝自顏人中微博）

而和林允傳出緋聞的顏人中今年26歲，因參加選秀節目《超級偶像》打開知名度，2019年在抖音的翻唱影片更是讓他一砲而紅，甚至跨足到大陸，還趁勢發布專輯，之後舉辦的音樂會門票更是秒殺，足見他的高人氣，近期他也和資深歌手周傳雄在節目《天賜的聲音》合唱神曲〈我難過〉，再次引起熱議。

(中時新聞網)