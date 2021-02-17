由徐佳瑩（Lala）、艾怡良、郭靜、廖允杰（小杰）、HUSH、左光平等好友組成的「哺乳室」成員，16日新春聚會，也是徐佳瑩產後首次與好友們聚會，不過因為嬰兒還太小，她沒有帶嬰兒同行，一行人到經紀人左光平家中，由左光平下廚料理家常菜和水餃宴請大家，他說，「之前因為Lala生產坐月子，蠻久沒見了，剛好大家過年也都在台北就約了起來。」

「哺乳室」成立大約十年，目前成員共有9人，一開始是郭靜和大學同學以及左光平的聊天群組，後來他們陸續再把其他人拉進來，每個月都會找時間固定聚會，分享心情及生活近況。

艾怡良近來進軍大銀幕，她主演的電影《我沒有談的那場戀愛》現正熱映中，她利用新年假期看了3遍，細心觀看每一個環節，左光平說，「怡良的心得是，看了不只一次以後，發現了更多導演在片子裡安置的細節」，她昨天（初五）已經開工跑映後，之後還會有相關的宣傳活動進行。而艾怡良也同步在創作新歌，今年會發行新專輯。

最近最辛苦的應該是小杰，因為他正在《全明星運動會》第二季的錄影，整個人瘦了一圈，也曬黑了！他每天早睡早起，聚餐時竟然吃到一半累倒在沙發上睡著。

(中時 )