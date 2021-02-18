公視《天橋上的魔術師》20日將播出，主演莊凱勛、孫淑媚、楊大正、陳如山、朱軒洋、宋柏緯、羅士齊、盧以恩等18日出席媒體聯訪。劇中孫淑媚和楊大正飾演夫妻經營皮鞋店，楊大正多半沈默、孫淑媚則是恰北北「虎媽」，不時飆髒話氣勢超強，其中一場戲夫妻打架，孫淑媚跳上楊大正背上纏鬥，楊大正笑說「甩都甩不掉」。

孫淑媚透露，拍該場戲時，一開始都會滑下來，最後一次她跳上楊大正的背，決定用腳勾上去，雙腿猛夾楊大正身體，才順利完成拍攝。雖然拍攝當下不會痛，但回家幾天後發現大腿瘀青。導演楊雅喆補充，孫淑媚和楊大正拍戲常常「來真的」，拼命到有點恐怖，不敢讓他們拍太多次，就怕演員真受傷。

楊大正說，有一場戲夫妻吵架完互相擦藥，但導演遲遲不喊卡，他心想「該不會要我親下去吧」，孫淑媚也笑說「如果繼續演，應該會把你牽到樓上」。楊大正說自己很喜歡這場戲，由於該劇背景是八零年代，傳統男人不會輕易軟化，言語上雖沒低頭，但會拐彎抹角的求和、求饒。

「四分衛」陳如山劇中飾演宋柏緯父親，為了幫兒子追妹，陳如山大秀吉他帥翻全場。他現實中兒子今年大一，雖然問兒子感情狀況都愛回不回，但自己會觀察兒子IG限動，「他都跟學姊出去」，而有一次社團成果發表，兒子不敢約他，還是兒子的學姊女友來私訊他，「對父親來說，現階段兒子的女朋友滿重要，可能還比較瞭解」。

盧以恩劇中被朱軒洋、宋柏緯、羅士齊3帥男同時追求，她笑說現實中沒有這樣經驗，「我很珍惜上戲的日子，覺得是全世界最漂亮的人」。劇中她選擇和羅士齊交往，兩人還有吻戲，不過她沒太多經驗，導演要她在鏡頭前「吸自己的手」揣摩吻感，她笑說「我以為吸了10秒，結果才3秒」。若換作自己，盧以恩笑說一定會選宋柏緯，「因為彈吉他很帥」。

宋柏緯笑說，現實中不會彈吉他把妹，不過高中剛學吉他時，有想過寫情歌給當時心儀對象，自認臉皮薄的他最後太過害羞，歌沒寫完、也沒現場唱給對方聽，「沒追到，當做心中美好的回憶」。朱軒洋戲裡和兄弟喜歡同個女生，被問到若現實中遇到，他霸氣說：「我不會放手！」坦承「有異性沒人性」。

莊凱勛戲裡飾演魔術師，與戲裡小主角們較多對戲，而和青少年們多半是眼神交流，尤其和朱軒洋對戲時，「他好像都在瞪我，認為我要把小朋友抓走」。莊凱勛老婆3月預產期，面對二寶女兒出生，他透露小孩長大速度快，仍然想自己帶，唯一擔心拍戲忙沒空，就要請長輩幫忙。而兒子Mars即將當哥哥，他笑說Mars還是一知半解，還對媽媽肚子說「妹妹快點出來發禮物」，相當可愛。《天橋上的魔術師》20日起於公視、myVideo每週六晚間9點同步首播，每周播出兩集，Netflix台灣每週六晚間10點、11點新集數上架。

莊凱勛（左起）、宋柏緯、盧以恩、羅士齊、朱軒洋18日出席《天橋上的魔術師》活動。（粘耿豪攝）

《天橋上的魔術師》演員18日出席媒體聯訪。（粘耿豪攝）

宋柏緯（左起）、陳如山、楊大正、孫淑媚、盧以恩、羅士齊、朱軒洋、莊凱勛、導演楊雅喆18日出席《天橋上的魔術師》媒體聯訪。（粘耿豪攝）

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