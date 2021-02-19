投資逾2億元、號稱最貴台劇《天橋上的魔術師》，明（20）日將在myVideo與公視同步首播；為了讓民眾也能身歷其境感受主要場景「中華商場」經典時光，台灣大也以5G技術支援在西門紅樓舉辦的《天橋上的魔術師》VR互動體驗展。

《天橋上的魔術師》由台灣大哥大旗下串流影音平台myVideo與公視共同出品。台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大支持台灣影視產業發展，2019年起參與本土戲劇、電影、節目投資。《天橋上的魔術師》具備優秀的原創劇本，結合實力派導演、演員、製作團隊，在劇中完美重現80年代中華商場的場景，打造史詩級劇作，堪稱台灣文創產業發展重要里程碑。

《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益同名暢銷書，講述生長於中華商場不同家庭發生的故事，透過魔術師帶出彼此間的生活關聯。此劇囊括金馬、金鐘、金曲跨界合作，由金馬獎最佳劇情長片的導演楊雅喆執導，集結金鐘影帝莊凱勛、金鐘影后溫貞菱、金曲歌后孫淑媚、金曲樂團楊大正（滅火器）、金鐘導演鄭有傑及金鐘影后萬芳等人演出。

為了讓民眾也能身歷其境感受「中華商場」的經典時光，公視將於2月20日至3月1日在西門紅樓舉辦《天橋上的魔術師》VR展，台灣大哥大以5G技術支援，民眾透過無線VR裝置就能體驗精緻流暢高解析度的虛擬實境，親臨劇中場景，重返五、六年級生的青春回憶。

另在臺北文創21日晚間舉辦《天橋上的魔術師》講座，影集導演楊雅喆及原著作家吳明益暢談創作與拍攝過程的精采故事。

(工商 )