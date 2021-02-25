美國總統拜登最新簽訂有關強化美國關鍵產業供應鏈行政命令，欲與具共同價值觀的盟友與夥伴密切合作。台灣此次也被點名，將在半導體領域強化合作，以降低對中國大陸的依賴。多數媒體多以正面解讀，認為晶圓代工龍頭台積電與先進封測領頭羊日月光將扮演重要的角色，怪的是消息傳出當日，兩家公司的股價卻僅以小漲收盤。

其實這不是拜登第一次提及供應鏈問題，早在競選期間就主張修正疫情期間物資短缺的供應鏈問題。上任後又發生汽車晶片缺貨，價值數美元的晶片竟導致以萬美元計價的汽車產線停擺；還傳出大陸將限制對美出口稀土，恐衝擊美國包含F-35等先進武器斷鏈。相關事件再次凸顯供應鏈脆弱與過於依賴中國大陸的問題，為確保經濟繁榮與美國國家安全，並增強因應國際災難與緊急情勢的能力，美國推出此一政策並不讓人驚訝。

台灣半導體製造能力居世界領先的地位，半導體上下游產業鏈完整，尤其台積電的晶圓製造能力，更居全球牛耳；美國則是半導體設備的關鍵供應商，美商亦是各領域IC設計的主導企業，台美組半導體聯盟確實可達到互補的效果。包含蘋果、高通、德儀、NVidia與超微等美商本來就是台積電的主力客戶，未來增加在台投單的數量有限，但雙方加強合作後有助於美國領導廠來台設立研發中心，提升我國在5G、AI與自駕車等新興領域的影響力。

值得注意的是，在降低對大陸供應鏈依賴的同時，相對的就是對台灣的依賴程度，亦會引發美國的緊張。日前在美國國會參議院軍事委員會聽證會上，Google前執行長施密特直指，美國極度依賴台積電所供應的晶片。特別是在車用晶片缺貨後，汽車製造大國重新思考現有的全球分工模式，有意翻轉供應鏈，進而掀起製造業回流潮，開啟短鏈革命，紛紛考慮在自己的國家生產晶片。加上台灣處於地緣政治核心，若台海發生任何衝突，都可能引發半導體斷鏈危機。

美國總統拜登「買美國貨」計畫中，也包含製造業回流美國，鼓勵美國企業回美設廠。台積電與日月光等台灣半導體供應鏈極可能為其拉攏的目標，即使川普執政2019年期間已承諾在亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，仍可能對台積電施壓，要求在美國另外設立其他新廠。這可從GlobalFoundries與三星均宣布在美國設立新廠，可窺知一二。若台積電不願赴美，美國全力扶植GlobalFoundries、Intel或三星，未來有可能威脅台積電的地位。

台灣縱然在半導體產業聚落、人才與製造成本等方面具有相當的優勢，在台設立新廠仍為首選。不過近日的缺水危機以及廢核後的供電疑慮，基於分散風險也讓台積電重新思考海外選項。

日本《日刊工業新聞》報導，台積電赴美設廠成本為在台灣的6倍之譜，人才、原料與供應鏈都面臨障礙。以台積電實力勢必已獲得極佳的設廠補貼、租稅優惠及高階訂單（據傳是國防部肥單）保障，才會願意赴美設廠。但海外廠高昂的生產成本，仍將侵蝕台廠的獲利能力。（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）