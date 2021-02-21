孫淑媚飾演的「點媽」造型突出。（公視、myVedio提供）

公視年度大戲《天橋上的魔術師》20日首播後好評爆棚，除了飾演「三小男孩」的三個童星演技生動令人眼睛一亮，與過去螢幕形象反差很大的金曲台語歌后孫淑媚，更是讓人跌破眼鏡，被網友猛誇「淑媚肖強」、「肖厲害」、「神演技」，有網友誤以為是哪裡來的硬底子舞台劇演員，還有人誇她可以直取金鐘視后了。

孫淑媚劇中頂著一顆爆炸米粉頭，飾演皮鞋店老闆娘、男主角「小不點」的媽媽，生起氣來滿口髒話，很多觀眾看完還認不出那就是孫淑媚。經紀人球球笑說，孫淑媚之前在IG分享新戲預告時，就有好友看完後只誇「這部不錯耶」，卻完全看不出她有演，被孫提醒「我有演啦」後，才驚嚇問：「妳在哪裡？」

對於那顆充滿「時代感」的米粉頭，原本導演覺得孫淑媚可以戴假髮就好，是她自己覺得假髮會不自然堅持要燙，哪知一燙完就快昏倒：「不是說要讓我變崔苔菁嗎？怎麼變這樣啦！」當時因為她同時要主持八大音樂節目，每次節目錄影時就要費好大功夫拉直頭髮，錄完影再捲回去，很傷害頭髮髮質。

拍攝期間，剛好發生高以翔錄節目猝逝憾事，孫淑媚竟然跟經紀人交代：「如果我真的突然發生什麼事，記得一定要把我的頭髮燙回來，我不想帶著這個頭髮走！」殺青當天，一跟導演確定「不會再拍了」之後，她就立馬去髮廊把頭髮燙直、剪短，秒變學生頭。從《天橋》首播後佳評如潮看來，那幾個月的犧牲色相似乎都值得了。

《天橋》裡的童星們表現出色。（公視、myVedio提供）

孫淑媚《天橋》飾演「點媽」，一家四口表現都很吸睛。（公視、myVedio提供）

(中時 )