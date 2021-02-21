宋仲基主演韓劇《黑道律師文森佐》20日晚開播，宋仲基飾演的義大利黑手黨顧問律師「文森佐」，一身帥氣西裝霸氣與韓國黑道打架，首集就耍狠燒毀整座葡萄園，還用義大利狂爆粗口，加上超過1分鐘的裸身洗澡養眼畫面，讓首播最高收視率飆出10.8％的佳績。

宋仲基日前和全余贇、玉澤演一起接受亞太聯訪時，坦言該角色吸引他的點是因為內心孤單寂寞，以及獨自回到母親故鄉韓國的心情，也很羨慕他勇敢且果斷的個性，跟自己凡事小心的態度大不相同。也認為自己是個幸運的演員，相當滿足出道至今想演的題材幾乎都已演過。

宋仲基首集裸身洗澡的畫面相當養眼。（Netflix提供）

對於之後想挑戰的角色，宋仲基透露偏愛電影《諜影行動》（Tinker Tailor Soldier Spy），隨著年紀的增長，開始有了想要挑戰演雙面人的想法，也提到看了10多遍黃晸玟主演的《北風》，看到黃在片中遊走南北韓之間的雙重角色，十分好奇且感興趣要如何詮釋這樣心理層面的演技。

玉澤演自認飾演的實習生張俊宇是「韓版詹姆士龐德」，他解釋是因為希望劇中前輩「洪車瑛」（全余贇 飾）在疲累時會想找他，想成為前輩最「溫暖的依靠」才會如此比喻，但該角色其實可愛又屢屢闖禍，玉澤演更爆笑表示，自己知道的法律知識應該都比張俊宇多。

該劇每週末晚間10點在Netflix更新，主演3人也特別錄製影片向台灣粉絲問候。

(中時 )