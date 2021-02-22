公視《天橋上的魔術師》首播收視告捷。（公視、myVedio提供）

《天橋上的魔術師》年輕演員踩點信義誠品外的「天靈通」（前到後）盧以恩、朱軒洋、宋柏緯、羅士齊。（公視、myVedio提供）

公視《天橋上的魔術師》上檔六首播收視開紅盤，首集收視即破1，收視最高點1.23，落在「小不點」半夜哭喊怕鬼找媽媽陪上廁所，被孫淑媚巴頭罵「手抽筋還是懶叫抽筋」，最後自己上廁所，在魔幻的廁所遇到斑馬。許多觀眾看完首播直呼「三小男孩」又歡又傳神，還有媽媽說「叫小孩上床睡覺的嗓門忍不住跟著變大聲」，也有觀眾對小黑人魔術道具、玩遊戲機玩到手抽筋的情節超有共鳴，而廁所有鬼的都市傳說以及充滿塗鴉的門，也讓網友紛紛陷入各種童年時光的回憶殺！

首播後劇組工作人員在Clubhouse開房間閒聊，宛如首映後party，飾演「小不點」的李奕樵也意外現聲，剛看完首播的他高呼很想揍自己，「螢幕中的自己很欠揍，很想衝進螢幕揍自己」，讓工作人員們笑翻天。李奕樵被問是不是真的會魔術，他說自己真的有跟魔術指導學會鐵環魔術，就算被工作人員開玩笑說是假的，他仍強調「是真的」，儼然小不點上身。

「三小男孩」表現突出，深受青少年觀眾喜愛，在10-14歲分齡收視區塊最高衝到1.40。除了收視告捷，共同出品《天橋上的魔術師》的myVideo，在該劇線上播出時也衝出好成績，戲劇一上架就拿下myVideo本日戲劇榜冠軍，顯示不少人也透過線上看觀賞這部年度旗艦作品。ˇ

《天橋》週日也舉辦導演楊雅喆與原著作者吳明益講座對談，劇組同時兵分多路，「三帥一花」宋柏緯、朱軒洋、羅士齊、盧以恩到信義誠品一樓，在劇組特別打造的「為夢想抽籤天靈通」期間限定場景，跟著擲茭求籤，希望求得相信奇蹟好運籤，四人一邊滿心誠意的求籤、同時也帥照美照拍好拍滿。

(中時 )