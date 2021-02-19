台灣大(3045)拚數位匯流內容不手軟，今(19)日宣布，旗下下串流影音平台myVideo與公共電視共同出品的年度旗艦台劇《天橋上的魔術師》，將於2月20日在myVideo 與公視同步首播，並於每周六晚間10點在myVideo上架最新集數的4K高畫質影片，總經理林之晨就表示，台灣大將持續致力於投入內容的扶植創作，讓全球都可以看到台灣的軟實力

台灣大總經理林之晨表示，台灣大持續以實際行動支持台灣影視產業發展，自2019年起積極參與本土戲劇、電影、節目投資。《天橋上的魔術師》具備優秀的原創劇本，結合實力派導演、演員、製作等頂尖團隊，更在劇中完美重現80年代中華商場的場景，打造成史詩級的「劇」作，堪稱台灣文創產業發展的重要里程碑，未來台灣大將持續投資優良影視作品，鼓勵創作人才，讓全世界看到台灣的軟實力。

《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益同名暢銷書，台灣大 myVideo將於每周六晚間9點線上免費直播《天橋上的魔術師》，並於晚間10點立刻上架最新集數4K高畫質版本，同時提供前2集免費欣賞。透過凱擘、台灣大寬頻A1機上盒、Apple TV、Sony 4K android電視、RockTek G1 4K電視盒、小米盒子等使用大電視收看的用戶，myVideo也特別免費升級4K高畫質影。

另外，台灣大也以5G技術支援於西門紅樓舉辦的《天橋上的魔術師》VR展，帶來最流暢、精緻的高畫質無線VR互動體驗，讓民眾透過科技回到過去。

(時報資訊)