蔡健雅昨晚順利攻蛋，下台後忍不住暴哭。（翻攝蔡健雅IG）

蔡健雅（Tanya）的「給世界最悠長的吻」小巨蛋演唱會昨晚圓滿落幕，由於疫情影響，令這場演出一波三折，想起籌備期間內心種種不安，Tanya昨在台上一度哽咽，直到演唱會結束走下台，她終於情緒潰堤、抱著工作人員暴哭，感謝所有歌迷及工作團隊支持，直喊「我們終於吻下去了」。

Tanya感性表示：「演唱會結束那一刻，哭的稀裡嘩啦，擁抱所有那麼辛苦認真用心，那麼愛護我的工作人員，好多感觸一時沒辦法整理好。」坦言一開場就直發抖，空調冷到令她的手指僵硬，吉他自彈自唱〈達爾文〉時一直卡住，「冷到魂兒都飛走，一首一首的唱著，看到你們雖帶著口罩，眼神充滿愛，全身越來越暖，一直告訴自己要撐住，不能哭、不能失控，要給你們最好的自己」。

Tanya特別感謝好友林俊傑，不畏疫情到場力挺，「還為我唱最好聽的生日歌，太感動難忘了！過46歲一個人獨自在工作渡過可憐的畫面瞬間忘記」；她此次開唱節目精彩，可惜遇上疫情導致1成5的觀眾退票，年底有無機會返場小巨蛋？她的經紀人今表示：「我們的勇氣用完了，沒有人希望在這樣的狀態下辦演唱會，但我們相信會再見面的，等疫情過後。」Tanya接下來將留在台灣過年，專心為年後即將推出的新專輯做準備。

(中時 )