圖二：在MOSCHINO其中以帶有尾巴的高亮假鱷魚套裝，特別搶眼，也將場景帶到動物世界。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO 2021 秋冬女裝系列，設計師Jeremy Scott以1939年經典電影《女人們》為靈感，由片中貴婦精緻的「JUNGLE RED」指甲油為題，以秀中秀的形式拉開序幕，時間與空間不斷從單一佈景抽離，場景從從貴婦沙龍帶到農業社會、動物世界，最後回到紅毯上，一共展示商務女性、鄉村裝扮、動物扮相、氣勢禮服等女性的多樣面貌，讓觀眾感受女性的多變魅力之餘，也闡述無論任何場景凡穿著JUNGLE RED都能完美融入。