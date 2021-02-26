MOSCHINO秋冬新系列 展現女性多種樣貌 21:442021/02/26 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖一：MOSCHINO 2021 秋冬女裝系列中以商務女性展開序幕，再轉到濃厚農村感的裙裝，將場景轉到農業社會。（MOSCHINO提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖二：在MOSCHINO其中以帶有尾巴的高亮假鱷魚套裝，特別搶眼，也將場景帶到動物世界。（MOSCHINO提供） MOSCHINO 2021 秋冬女裝系列，設計師Jeremy Scott以1939年經典電影《女人們》為靈感，由片中貴婦精緻的「JUNGLE RED」指甲油為題，以秀中秀的形式拉開序幕，時間與空間不斷從單一佈景抽離，場景從從貴婦沙龍帶到農業社會、動物世界，最後回到紅毯上，一共展示商務女性、鄉村裝扮、動物扮相、氣勢禮服等女性的多樣面貌，讓觀眾感受女性的多變魅力之餘，也闡述無論任何場景凡穿著JUNGLE RED都能完美融入。 Fendi秋冬霸氣女主登場 《傳產》購屋新趨勢 跨區買房正夯 #女性 #MOSCHINO #貴婦 #JUNGLE #RED 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》技嘉端新系列高階電競顯示卡 16:142021/02/26 財經 Brunello Cucinelli傳遞幸福感 04:102021/02/26 時尚消費 小米10T Lite 5G輕旗艦新機報到 不到萬元可入手 16:172021/02/26 科技 老婆當年美過趙雅芝 花系列小生戀上女總裁鐵心斷20年婚姻 06:312021/02/26 娛樂 李冠儀解鎖人生任務 20小時環島863公里 17:052021/02/26 娛樂 和泰產險新董座 蔡伯龍接任 19:242021/02/26 財經 3.8婦女節搶攻「她經濟」東森購物「玩美女神節」優惠激殺最低38折 10:122021/02/26 財經 永慶房屋攜手世新大學產學合作 支持體育發展 11:102021/02/26 財經 游宇潼曬美腿走春 蘇湘涵Party Look秀美鞋 04:102021/02/26 時尚消費 調整肉類攝取 美發現降低年長女性死亡率逾5成的飲食法 02:502021/02/26 國際 和泰產險新董座 由蔡伯龍接任 19:252021/02/26 財經 時尚熱門新聞 昔日童星洞洞裝似全裸 上下透視解放火辣身材 - 名人 - 時尚 越南人氣女神霸氣外露開車 掛脖旗袍曝光半身曲線 - 名人 - 時尚 175cm嫩模透膚上衣太惹火 強光下洩性感雙峰引暴動 - 名人 - 時尚 170cm辣媽空姐泳裝超惹火 細肩帶撐不住豐滿雙球引暴動 - 名人 - 時尚 人間香奈兒Jennie吊帶褲內惹火中空 轉身狂洩美背 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。