迪奧藍星唇膏 ＃434經典緞光，1300元。（迪奧提供）

迪奧藍星晚安潤脣膏 3.5g，1300元。（迪奧提供）

迪奧超完美持久柔光粉底液＃0N，2350元。（迪奧提供）

迪奧逆時能量精華30ml，3000元，50ml，4100元。（迪奧提供）

在Netflix創下超高收視率的影集《后翼棄兵》女主角安雅泰勒喬伊在第78屆金球獎一舉奪下金球迷你劇集最佳女主角獎，拍攝《后翼棄兵》後人氣飆漲的她，這次典禮造型從服裝到彩妝都有迪奧量身打造，身著高訂華服，彩妝師Georgie Eisdell更精心為其打造70年代復古感妝容。

彩妝師Georgie Eisdell強調肌膚原生光澤，僅用了迪奧超完美持久柔光粉底液＃0N勻亮膚色，並搭配迪奧超完美持久遮瑕乳＃0N輕點修飾，提亮眼下肌膚，最後以迪奧專業後台柔焦蜜粉餅＃2N（台灣還未上市）打亮T字部位。

在這次金球妝容上，眼影則使用古銅的光燦色彩，於眼眸暈染出金燦煙燻眼妝，再使用深棕色於眼線處勾勒，讓原本就已經有大眼睛的安雅泰勒喬伊，眼神更深邃迷人，頰彩同樣也搭配粉嫩色調迪奧藍星訂製腮紅盤＃475作為修飾並搭配迪奧專業後台打亮腮紅盤＃001使用展現細緻珠光，脣色則特別選擇玫瑰裸粉脣妝，讓妝容更添時尚摩登感。