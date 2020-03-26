新冠肺炎的疫情持續在全球延燒，台灣確診人數日前更飆破235例，讓全民人心惶惶。除了居家隔離的人之外，不少人也開始盡量減少外出的機會，肚子餓了就叫外送，但有網友就憂心的表示「外送員會不會成為防疫破口？」文章立刻引起網友熱烈的討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「外送員會不會變成防疫破口？」發文，表示政府好像沒有限制居家隔離或是居家檢疫的人不能叫外送，最近也聽說不少人因為隔離不能出門選擇叫外送，甚至還硬要付現不刷卡，讓他擔心直言「如果外送員不知道狀況所以沒消毒就繼續送餐，甚至因為這樣被病毒感染的話，外送員會不會變成龐大的防疫破口？」

該名網友還透露他已經2、3次打1922回報這個狀況了，但目前都沒有看到有政策針對這個狀況進行改善。他個人提出了幾個解決方案，第一種：「確保資訊流通，讓外送員可以確實知道居家隔離、檢疫的對象，EX：防疫計程車，如果知道就可以防範」。第二種：「禁止訂購外送，居家隔離、檢疫的目的就是要避免跟別人接觸，如果仍可叫外送自然就功虧一簣」。第三種：「禁止現金單使用，如果沒有現金付款，餐點至少可以掛門口，避免接觸」。

文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛回應「接觸時間短 都戴口罩其實還好」、「其實這個月就一大堆居家檢疫的在叫外送，連App都直接加上放在門口的選項了」、「2、3執行上有困難」、「叫外送已經是最有自覺了，叫里長有可能隨叫隨到還任意點餐嗎？不能叫外送一定更多出去趴趴走的。」其中還有網友曝恐怖後果「深圳之前就發生過外送員確診變感染源，新聞有報導」。