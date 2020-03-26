新冠肺炎疫情全球肆虐，防疫口罩供不應求，台灣率先推出口罩地圖及口罩實名制，引起世界各國讚賞甚至仿效。不過日前就有網友好奇，「為什麼台灣口罩都粉色系？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破背後2大關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，隨著疫情蔓延，包括日本、韓國、歐美等國家，口罩幾乎都是純白色的「但台灣路上戴口罩的，幾乎都是粉紅、粉綠、粉藍或灰色。只要是在台灣買的口罩，幾乎都有顏色…」讓他不禁好奇「為什麼啊？因為台灣人喜歡色彩繽紛嗎？還是有其它原因？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，更有知情網友點出關鍵在於「撥水層和親水層做區隔」和「容易推銷」，直言「因為要撥水層，親水層做區隔，上料架會比較好分辨」、「沒有人沒事要去戴口罩，延伸出的顏色市場」、「之前就是要讓你覺得戴口罩很時尚啊」、「有顏色比較好區分正反面」、「白色黑色比較難分正反面」、「有顏色方便區分內外」、「廠商大概是為了時尚和多元選擇才出這麼多顏色的」。