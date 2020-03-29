神農大帝是民間醫藥之神，相傳神農嚐百草，並發明農耕與市場機制，使得人們懂得用藥，透過農耕與交易，讓生活品質大幅改善。本刊特邀中國正統民俗風水教育協會理事長謝沅瑾告訴大家神農氏的傳說，並且教導大家如何遠離導致生病的風水煞氣！

穀先帝就是大家所熟知的神農氏、又稱藥王大帝或藥神，是農民、藥商、醫師的守護神。每年農曆四月二十六日為神農大帝的誕辰，各地都會盛大慶祝。五穀先帝在成仙前為神農部族的首領炎帝。相傳神農氏牛頭人身，而身體除四肢和頭部外，其他部分皆為透明。

炎帝長大後成為一個親民愛民的領袖，在那個沒有所謂「醫藥」的年代，他眼見許多人為不明的疾病所苦，無法走動進食，束手無策，只好就這樣死去。另外也常常發生吃了某樣植物，就突然生病，甚至是死掉的情形，炎帝看到他們與家人痛苦的神情，決定改變這情形。

●天生玉體 神農仍中毒薨

民間供奉的神農大帝有三種臉色代表三種狀況：白色是正常，黑色是中毒，紅色則代表吃到良藥(圖/中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理、民俗文化研究中心 提供)

神農氏認為，既然有些植物可以讓人身體變差，應該也有一些植物可以讓人身體變好，或讓疾病、痛苦消失。因此他開始跑遍山林野地，只要看到沒看過的植物就摘下來摸摸嚐嚐。而由於「照單全收」的關係，神農氏的身體常常出現各種像是麻痺、昏迷、上吐下瀉，或是異常清醒的反應。

相傳神農氏最多曾一天中毒七十多次，不過神農氏由於天生玲瓏玉體，因此能自身化解各種毒物，更能藉此瞭解各種效果。不過有天神農氏吃到了毒性猛烈的斷腸草，還來不及解毒便被毒死。人們聽到炎帝死亡的消息，莫不悲傷萬分，於是便記錄炎帝的事蹟，流傳後世。

●慈悲為懷 教導人民農耕

在神農氏的時代，人們以動物為主食。神農氏是個慈悲為懷的人，他不願看到人們因為只能吃肉，而與動物互相廝殺，於是神農氏便教導人民開闢土地，種植五穀食用，發明了農具，教導人民農耕的技巧，增加收穫。人們自此以五穀為主食。

神農氏甚至還發明了市場機制，讓人們可以以物易物，使早期人民生活有巨大改善，因此農民將神農氏奉為守護神。過去農業時代，祭祀神農是一年中最重要的事情，清朝年間更規定由地方官率領農民進行祈農之祭，供奉土地神、祭神農。

傳說中的神農氏為牛首人身，因此祭祀神農時不能用牛為祭品。謝沅瑾老師進一步解說：「牛在中國許多傳說中都有重要地位，像是太上老君的坐騎就是牛，因此道教一般也有不吃牛肉的說法。另外也由於中國自古以農立國，牛是農耕的好幫手，可說一個家庭的經濟來源，由於感恩的關係，古代民間一般也多不吃牛。」

●蜈蚣形煞 影響臟腑健康

「蜈蚣煞」的出現與否跟住家望出去所看到的角度有關，右方電塔有形成蜈蚣煞，左方則沒有(圖/中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理、民俗文化研究中心 提供)

謝沅瑾在此也告訴讀者幾個住家常見，容易導致生病或吃藥的風水煞氣，像是常見的高壓電塔，由於結構的關係，在某些角度沒什麼問題，但某些角度看起來則會狀似蜈蚣，若從家中看出去，電塔剛好狀似蜈蚣，在風水上便產生了「蜈蚣煞」，蜈蚣煞容易使住戶有內臟與腸胃的問題。

「蜈蚣煞」由於是屬於「形煞」的關係，因此只要是明顯看到，就代表煞氣已經產生，而如果只是遠方小小的電塔，則影響就沒有那麼明顯。而早期有魚骨狀的電視天線，若在剛好的角度時，也同樣容易形成「蜈蚣煞」。

遇到蜈蚣煞（如照片中的魚骨天線），可以擺放銅公雞進行化解(圖/中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理、民俗文化研究中心 提供)

「蜈蚣煞」的民俗化解方式是在屋子面對煞氣的地方，擺放木製或銅製的公雞，取「公雞吃蜈蚣」的意思來化煞。另外有些則是使用帶小雞的母雞，因為母雞為了要保護小雞，會變的異常凶猛，進而加強化煞的力量。

●蓋碗化解 三種藥罐形煞

水塔底端剛好與前一棟建築物頂端切齊時，即宛如藥罐擺在桌上(圖/中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理、民俗文化研究中心 提供)

另一種跟身體健康有關的形煞，就是圓柱狀的水塔，在特定視角下會形成「藥罐煞」，也就是由圓柱體聯想到「藥罐」的形煞。當水塔這類的圓柱狀物體，被前一棟的建築物遮擋到剛好只有基座消失，使得整體看起來形似「藥罐擺在桌上」時，暗示住家可能遇到容易生病、吃藥的「藥罐煞」。

「但如果水塔底座並沒有被遮檔，或是整個水塔被遮檔超過一半，便不能算是藥罐煞。並不是看到水塔就會形成藥罐煞。」謝沅瑾補充說明。

藥罐煞分為數種形式，都是跟生病、吃藥有關的形煞：一、藥罐：是由桶型水塔產生的，以形似藥罐而得名。二、點滴筒：是由帶樓梯的水塔產生的，由於樓梯形似導管，因此便像點滴筒。三、搗藥杵：如果水塔後方剛好有電線桿，那麼看起來就像是中醫裡搗藥杵跟藥缽的組合。如果住家遇到藥罐煞，謝沅瑾建議使用「藥碗倒蓋」的方式來化解，使用一個全新或沒有用過的碗，在碗底貼上用紅包袋剪出來的硬幣大小的紅色圓紙，做成「藥碗」。

接著在農民曆上挑一個適合「開光」又沒沖煞的日子，在可以看見藥罐煞的地方，將藥碗朝著藥煞的方向倒蓋下去並加以固定即可。「這樣的方式是以象徵動作來達到化解的功效，因為藥罐煞屬於形煞的關係，因此同樣以藥碗倒蓋的方式，朝藥罐方向蓋下，就是象徵藥已經都吃完了，不用再吃藥了，也就意味著不會再生病了，藉著這樣的方式，自然的化解了煞氣。」謝沅瑾老師做了詳細而生動的說明。

如果住家外頭除了蜈蚣煞以外，還有其他的外在煞氣，像是壁刀、路沖等時，則建議擺放「乾坤太極圖」進行化解，「因為乾坤太極圖可以同時化解前方180度所看到的複數煞氣，因此是較為便利有效的制煞物品選擇。」謝沅瑾老師進一步解釋。

謝沅瑾老師在此也祝福所有的讀者都能身體健康！闔家平安！事事順心！財源廣進！

(本文摘自《獨家報導2018-12-05》)