一名台北市長柯文哲競選時輔選幹部、現任北市府謝姓顧問，在大選期間打著民眾黨、市政顧問名義向人借了550萬不還，議員許淑華痛批柯縱容這樣的人影響市政形象。柯文哲對此回應，私人借貸，「和我有什麼關係？」

柯文哲今赴議會施政報告，許淑華質疑柯把人事搞得目無章法，謝姓市政顧問今年1月13日向人借了550萬元，還寫下保管條註明1月15日還款，不料至今還沒有把錢還清，該名顧問甚至到處打著市政顧問名義跑攤，還說未來有可能擔任不分區立委，許說，若再縱容這樣的人，會影響市政形象。

柯文哲回應，不知道這件事，沒有去查，私人借貸和他有什麼關係？市政顧問有借貸是個人的事，全府700多名市政顧問，借錢就取消掉也怪怪的，個人問題要自己處理，有700多個顧問不能替每一個人背書。

此外，許淑華指出，北市勞動局對於市府前潘姓攝影官遭霸凌、超時低薪工作調查最後不了了之，勞動局長陳信瑜說，有依SOP行文給民眾黨了解是否建立機制。

許淑華要求勞動局不要因為老闆是柯文哲不敢辦，陳信瑜解釋柯有給額外獎金，許追問給多少？陳僅說不需要向議員報告，最後許淑華要求一周內提出報告說明細節。

(中時 )