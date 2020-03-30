國外一名媽媽發現兒子得了新冠肺炎竟發表超驚人言論。(影片來源/YouTube/B.C.&Lowy/如遭刪除請見諒)

新冠肺炎的疫情持續升溫，國內外的確診人數都不斷上升。國外就有一名媽媽發現大兒子不幸感染新冠肺炎，急忙回家通知二兒子這個消息，但也意外講出「超現實」的一番言論，讓二兒子瞬間傻眼，事後他將側錄的影片PO上網也遭到瘋傳，不少網友都笑稱媽媽太真性情！

美國一名男網友日前在網路上PO出一段影片，可以看到他的媽媽正在告訴該名網友他哥哥新冠肺炎的檢測結果測出陽性的消息，該名網友雖然很難過，但也表示不幸中的大幸是他們沒有住在一起，不會交叉傳染。沒想到媽媽竟然接著說：「但你知道他會傳染給誰嗎？他會傳染給你爸，然後你爸會傳染給他女友，如果你爸確診是他活該，雖然我不希望他死，但他女友應該要被病毒痛苦折磨到死，因為她害我離婚！」超現實的真心話讓該名網友瞬間傻眼，不知道該說什麼才好。

幾天後該名網友又上傳續集，影片中媽媽叫他把一瓶氣泡酒拿去冰，晚上要用來慶祝，該名網友好奇問是什麼事，媽媽則開心表示他剛剛得知前夫已經被女友甩掉，女友也已經搭機出境了，但也不忘補充「希望她搭的那般飛機墜機」兒子問說機上其他無辜的乘客怎麼辦？媽媽想了一下灑脫的回說：「這就是人生。C'est la vie」兒子聽完則無奈表示「妳真的很有事！」