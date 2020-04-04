在古時候戰爭是很常見的事情，士兵在戰場上殺敵，但一場戰役可能有好幾萬人，死亡數量常常難以計算，為何沒有士兵裝死逃命？原來不是沒人裝死苟活，因為下場反而更淒慘！

上戰場的士兵對家族來說，是一種光宗耀祖的事，如果又是為國捐軀，更會被後世景仰，所以古代士兵踏入沙場從沒有活命的念頭；此外，軍隊的統領也會發號施令，不允許士兵們有退縮的機會，否則一律「殺無赦」，所以他們寧願在戰場上博鬥，也不願死在自己人手裡。

不過，難免會有些人貪生怕死，認為能夠靠著「裝死」，等戰爭結束後苟活；但事實上逃兵根本不可能活，有3大因素證明了裝死一點用都沒有。首先裝死的士兵在戰爭結束後，無論在我方或敵方獲勝，都會進行「戰場清理」，會替奄奄一息的人補刀，或是在屍體上砍幾刀確定死亡；若是慶幸躲過補刀，最後會挖坑把屍體一起埋葬，或是一把火全燒毀，所以裝死根本沒用。

第二種情形是打仗的士兵是游牧民族的話，他們在戰爭中決不能吃虧，所以君王特地下達政策，戰場上誰殺掉敵方，對方的財物都歸那個人所有，但久而久之，他們連死掉同袍的財物也想奪取，所以裝死的人還可能被自己人補刀而亡；最後的狀況就是裝死普遍被大眾認為可恥，甚至是觸犯神明的事情，所以如果真有人在戰場上裝死，會害自己跟家人被世人看不起。