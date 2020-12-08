台股今天再創新高，在台積電領軍下，指數中場後由黑翻紅，盤中再創歷史新高點14367點，終場仍有百點以上的漲幅、上漲103點，電子股主流不變。

加權股價指數終場上漲103.80點、漲跌幅0.73%，收在14360.40點，成交值新台幣2797.19億元。

台積電早盤雖遭賣壓壓制，中場過後一路攀高，再創歷史新高525元，聯電也跟進翻紅，盤中強勢再創波段新高。

分析師表示，台股連續3個交易日創下歷史新高，多頭氣勢正強，尤其電子股更是多頭主力部隊，尤其IC 相關類股在台積電頻創歷史新高帶動下，更是吸引資金進駐；傳產族群尤其營建股在中央銀行緊急祭出打房措施後，類股大跌2.8%，金融今天跌幅也有1.1%。

分析師認為，電子股主流地位毋庸置疑，但在權值股拉開指數空間後，中小型股及非電子股是否能適時接棒，將是台股多頭能走多久的關鍵。

法人指出，台股自11月以來呈現陡角上攻，至今漲幅超過13%，在衝破14000點之後，上檔已無明顯賣壓，外資近期在現貨市場買超動作趨緩，但在台指期並未偏空，值得注意的是，近期台股資券同增，籌碼面的變化可能對短線走勢帶來影響。（編輯：張均懋）1091208

(中央社)