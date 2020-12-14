美股期貨在14日亞洲時段上漲，但台股14日開在14,238.92點，呈現小跌，台積電開在512元，也呈現小跌，壓抑指數表現

美股11日漲跌互見，標普五百指數與那斯達克指數11日雙雙下跌，主要因為疫情嚴重以及經濟刺激方案新增的不確定性，拖累市場氣氛；道瓊指數則是收高，主要受到迪士尼大漲13.6％，股價創新高的帶動。

道瓊工業平均指數12月11日終場上漲0.16，（47.11點）、收30,046.37點。那斯達克指數下跌0.23，（27.94點）、收12,377.87點。費城半導體指數下跌1.08，（29.58點）、收2,704.08點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，11日美股收盤有漲有跌，對台股影響有限，美國藥廠輝瑞疫苗火速獲得美國食品藥物管理署（FDA）批准，最快14日可以開始施打，預計2021夏天將有80％的民眾完成接種，由於疫苗開始施打，市場投資氣氛樂觀，美股期貨在14日亞洲時段上漲。

范振鴻指出，新冠肺炎疫苗開始施打，12月17日FOMC將召開會議，預期會擴大購債，12月18日美國國會將投票決定是否通過財政紓困案，市場仍有樂觀期待，預期本周台股下檔空間有限。

(工商 )