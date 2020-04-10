台鐵台中車站是民眾南來北往的重要轉乘樞紐，日前就有網友發現，台中車站內電扶梯的疏流方向全往下，要從大廳到月台的旅客只能爬樓梯或搭乘電梯，對於攜帶大型行李的人十分不方便，讓他困惑直呼「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出內行人出面解答。

原PO在PTT「Railway板」PO文指出，台中車站每個月台有兩座電扶梯，一般通常會一座網上、一座往下，但是台鐵台中車站的電扶梯卻全部往下；換言之，就是全部的電扶梯都是由三樓的月台層往一樓的大廳層，至於那些攜帶行李廂的旅客要從大廳層到月台層則無法使用電扶梯，只能選擇搭乘電梯或走樓梯，十分不方便。

讓他不禁好奇問道，「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全部往下呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，就有內行人透露，平日電扶梯其實是一座往上、一座往下，但遇上尖峰時但或是假日人多時，才會改為全向下，並點出背後關鍵，直言「全向下＋樓梯才夠應付到站列車一次倒出來的旅客，不然下車疏散太慢會阻礙上車跟上月台，高架化前常常發生下車困難的狀況，下到一個程度，月台就爆滿了沒地方站」、「上樓的人潮比較分散，下樓的人潮比較集中」、「進站不會一堆旅客同時間擠在一起進站，但出站會一堆旅客同時間擠在一起」。

也有網友解釋，「假日月台人潮都擠滿手扶梯前，穿堂層看不到月台手扶梯出口擠滿了人，手扶梯底下又一直把人往上送，月台層會發生推擠的狀況，輕則手扶梯滾落受傷，嚴重則有人被推擠跌落月台，沒有人可以承擔這個責任，只好讓手扶梯全部向下疏散月台層的人潮」。

但也有人吐槽「根本就是台中車站月台太小，那麼大一個站體裡面不知在窄什麼」、「台中站的頭尾很明顯很缺電扶梯，大家都擠在那兩座才會擠到爆」、「台中站真的太低估流量了，蓋新站卻沒有考慮周全，很可惜」、「我還是覺得寬度沒問題，應該是要增加月台到大廳的樓梯，整個站房那麼大結果月台到大廳只有一小塊剪票區是搞毛啊」、「台北沒那麼崩就是因為出口多啊，台中只有一個剪票區大家都往同個剪票區擠，明明站體就這麼大。鐵警那邊再設一個出口明明就可行。好好的空間都給他浪費了」。